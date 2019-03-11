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Galatasaray-Antalyaspor maçından notlar

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı

11 Mart 2019 Pazartesi 20:10
Galatasaray-Antalyaspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev alan oyunculardan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine cezası biten Mariano Filho ile Emre Akbaba ve Mbaye Diagne'yi Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges ve Sinan Gümüş müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.


- Antalyaspor'da 2 eksik


Antalyaspor'da Nazım Sangare ve Tarık Çamdal müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Sangare ile sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, karşılaşmada görev yapamadı.

Öte yandan, maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları olan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı. Korkmaz, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:10
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