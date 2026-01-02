Galakside başıboş bir dev! 10 bin ışık yılı ötede Satürn kütlesinde "serseri" gezegen keşfedildi

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Gökbilimciler, evrenin en yalnız ve gizemli sakinlerinden biri olan "serseri gezegen" (rogue planet) keşiflerine bir yenisini daha ekledi. New Scientist'in aktardığı ve prestijli Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Dünya'dan yaklaşık 10 bin ışık yılı uzaklıkta, Satürn büyüklüğünde devasa bir gezegenin galaksi boşluğunda tek başına sürüklendiği tespit edildi. KMT-2024-BLG-0792 adı verilen bu gök cismi, herhangi bir güneşin yörüngesinde dönmek yerine, yıldızlararası uzayın karanlığında rotasız bir şekilde seyahat ediyor. Bilim insanları, bu gezegenin bir zamanlar bir yıldız sistemine ait olduğunu ancak yerçekimsel karmaşalar sonucu sistem dışına fırlatıldığını düşünüyor.

Araştırmacılar hem dünyadaki hem de uzaydaki Gaia teleskobuyla bu karanlık gezegenin kütlesini ölçebildiler.

Bulunan ‘serseri’ gezegen Jüpiter’den biraz daha ağır Neptün’dense hafif.

Çoğu gezegenin bir veya daha fazla yıldızın yörüngesinde döndüğü biliniyor. Fakat bazılarının galakside tek başına ‘dolaştığı’na dair kanıtlar da artıyor.

TRT Haber’in aktardığına göre bu yalnız ‘gezen’ gezegenler çok az ışık yaydıkları için genellikle yerçekimleri uzak bir arka plan yıldızının ışığını kısa süreliğine büktüğünde tespit edilebiliyor.

 

Satürn’e benzer bir kütleye sahip olması nedeniyle araştırmacılar bu gezegenin küçük bir yıldız gibi kendi başına oluşmak yerine bir gezegen sisteminin parçasında oluştuğunu düşünüyor.

Araştırmacılar özellikle NASA’nın 2027’de fırlatılması planlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu göreviyle bu tür keşiflerin artmasını bekliyor.

Bu tip çalışmalar gezegenlerin galaksi genelinde nasıl oluştuğunu anlamamızı sağlayabilir.

Araştırma ‘Science’ adlı dergide yayınlandı.

