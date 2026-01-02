Galakside başıboş bir dev! 10 bin ışık yılı ötede Satürn kütlesinde "serseri" gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, evrenin en yalnız ve gizemli sakinlerinden biri olan "serseri gezegen" (rogue planet) keşiflerine bir yenisini daha ekledi. New Scientist'in aktardığı ve prestijli Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Dünya'dan yaklaşık 10 bin ışık yılı uzaklıkta, Satürn büyüklüğünde devasa bir gezegenin galaksi boşluğunda tek başına sürüklendiği tespit edildi. KMT-2024-BLG-0792 adı verilen bu gök cismi, herhangi bir güneşin yörüngesinde dönmek yerine, yıldızlararası uzayın karanlığında rotasız bir şekilde seyahat ediyor. Bilim insanları, bu gezegenin bir zamanlar bir yıldız sistemine ait olduğunu ancak yerçekimsel karmaşalar sonucu sistem dışına fırlatıldığını düşünüyor.