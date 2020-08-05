Gadir Hum Bayramında okunacak Nubde duası nedir?

Gadir hum bayramı alevi ve şii inancı gereği bayram olarak kutlanır. Şii ve Alevi vatandaşların bayramı olan Gadiri hum bayramında nubde duası okunması tavsiye edilmekte.

Nubde duası Türkçe okunuşu

Ey Allah'ım! Kendin ve dinin için, seçkin ve halis kıldığın dostların hakkında uyguladığın takdirin hususunda Sana hamt olsun. Sen kendi katında olan zevalsiz, kalıcı nimetlerini onlara ayırdın (lâyık gördün). Ama bu nimetleri vermenin karşılığında, alçak dünyanın rütbe ve makamlarına, yaldız ve süslerine aldırış etmeyip, züht edecekleri hususunda onlardan söz aldın; onlar da bu hususta sana söz verdiler ve Sen onların vefalı olacaklarını bildiğin için onları kabul ettin; kendine yaklaştırdın; önceden onların yüce anılarını ve açık övgülerini yaydın; meleklerini onlara indirdin; vahyinle onlara ikramda bulundun; ilminle onları üstün kıldın ve onları kendine ulaşmanın ve rızanı kazanmanın vesilesi kıldın.

Nubde duası ne zaman okunur?

Nudbe duası olarak meşhur olan bu dua, içeriğinden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi (a.s) için okunan bir duadır. Bu duanın Kurban, Ramazan ve Gadir-i Hum bayramlarıyla Cuma günleri (sabah namazından sonra gün doğduktan sonra) okunması özellikle tavsiye olunmuştur.