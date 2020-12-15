GABORAS’ta yeni dönem
Gayrimenkul Borsası A.Ş.’nin (GABORAS) İcra Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Buğa getirildi.
Yapılan Genel Kurul’un ardından GABORAS Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mustafa Aykut gelirken; yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Reis Topçu, Burhan Özdemir, Mahmut Asmalı, Fahrettin Oylum, Osman Çalışkan ve Prof.Dr. Bülent Bayram getirildi. Ahmet Buğa, GABORAS İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. GABORAS’ın gayrimenkul sektörünü geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğini söyleyen GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, “Yeni dönemde kadromuzun yerel ve global bilgi ve tecrübesiyle gayrimenkul alım satım süreçlerinin dijitalleşmesi ve güvenli gayrimenkul ticareti platformunun hızla hayata geçirilmesi faaliyetlerimize hız vereceğiz” dedi.