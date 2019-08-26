0553 313 94 23

G7 zirvesinde kaçak görüşme

Fransa’nın güneybatısındaki Biarritz şehrinde düzenlenen G7 ülkeleri toplantısının ikinci gününde sürpriz yaşandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:23
G7 zirvesinde kaçak görüşme

Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmak için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i Fransa’ya davet etti. Ancak koltuğa oturduğundan beri İran’la gerilimi tırmandıran, nükleer anlaşmadan çekilen, en ağır yaptırımları dayatan, Basra Köfezi’nde savaş çıkarma noktasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Zarif ile görüşmeyi kabul etmedi.

Rol çalmak için Suriye, Irak ve Libya gibi sancılı bölgelerde beklenmedik hamleler yapan Fransa Cumhurbaşkanı, “Afrika ile G7 ortaklığı” başlıklı oturum bahanesiyle Afrikalı liderleri çağırdı. Macron, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Burkina Faso Devlet Başkanı Marc Christian Kabore, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Macron, darbeci Sisi ile samimi pozlar verdi. G7 zirvesi ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada’dan oluşuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:23
  1. fransa
  2. iran
  3. g7
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona 5-2 farkla kazandı
    1. Barcelona 5-2 farkla kazandı
    2. Tarım ve Orman Bakanlığı Malazgirt..
    3. Yahyalıspor’a ziyaret
    4. Cenevre'de düzenlenen Taraflar..
    5. HDP'li Lezgin paylaştı! Rezil oldu..
    6. Adryan ve Ntep takıma katıldılar
    7. Fransa'da G7 Zirvesi kapsamında 19..
    8. Ömür boyu şeker hastalığı çekmekten..
    9. ABD'de 2020'de yapılacak seçimlerde..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Belediye iş ilanları 26 Ağustos..
    12. Dolar gece 6.40 TL'den geri döndü
    13. HDP'liler şaşırtmadı! Terör örgütü PKK..
    14. Ümraniye'de aile katliamı: 3 kişi öldü!
    15. G7 zirvesinde kaçak görüşme
    16. Muğla'da böyle bulundular! Yürek yakan..
    17. Yurtta hava durumu
    18. Bıttım sabununun cilde faydaları..
    19. KYK yurt başvurusu ne zaman son KYK..
    20. Vücutta aniden görülen morluklara..
    21. Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı:..
    22. Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü..
    23. 4 kat birden düştü! 2. el fiyatına..
    24. Bartın’da korkutan yangın
    25. Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
    26. 1 haftada 7 kilo verdiren mucize..
    27. 'Namus için öldürdüm' diyen cani koca..
    28. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    29. Bursa'da tehlikeli gerginlik! Zor..
    30. Nohut unu nedir? Evde nohut unu..
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor