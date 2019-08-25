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G7 Zirvesi'nde ikinci gün

ABD Başkanı Trump, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:51
G7 Zirvesi'nde ikinci gün

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ikinci gününde liderler temaslarını sürdürüyor.

TRUMP, O BU İŞ İÇİN DOĞRU KİŞİ DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi. Çalışma kahvaltısı öncesi açıklamalarda bulunan Trump, İngiltere ile bugüne kadar yapılmamış kapsamlı bir ticaret anlaşması yapacaklarını ifade ederek, İngiltere'nin artık bir engeli olmadığını söyledi. Trump, Boris Johnson'ın Brexit konusunda tavsiyeye ihtiyacı olmadığını belirterek, "O bu iş için doğru kişi" dedi. Trump, ayrıca gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin mümkün olduğunu da belirtti. 

KÜRESEL ISINMA VE İRAN DA KONUŞULACAK 

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin liderlerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde ticaret savaşları, Amazon Ormanlarındaki yangınlar, küresel ısınma, İran'ın nükleer enerji programı ve uluslararası güvenlik gibi konular masaya yatırılacak.  

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:51
  1. G7 Zirvesi

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