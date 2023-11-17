G-20 ülkeleri bu risklerden korkuyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun Marsh McLennan ve Zurich Sigorta iş birliğinde küresel iş liderleri ile yaptığı ankete göre, ekonomik durgunluk, enflasyon ve sosyal uyumun erozyonu gibi ekonomik ve toplumsal riskler önümüzdeki iki yıl içerisinde G20 ülkelerindeki en büyük riskler arasında yer alıyor.

Enflasyon endişesi

Yönetici Görüşleri Anketi , 2023 yılı Nisan ve Ağustos ayları arasında 110'dan fazla ülkeden 11.000'den fazla iş liderinin görüşlerini ortaya koyuyor. Bu yılki anket sonuçları, Orta Doğu'daki mevcut çatışmaların öncesinde bile, giderek birbirine daha fazla bağlı hale gelen ekonomik ve toplumsal risklerin, artan küresel siyasi gerilimler ve birçok büyük ekonomide devam eden enflasyon ortamı karşısında, G20 ülkelerindeki en büyük endişeler olarak algılandığını vurguluyor.

Ekonomik durgunluk riski

G20 iş liderlerine göre, bu yıl en yaygın olarak belirtilen risk ekonomik durgunluktu ve bu risk, G20 ülkelerinin 13'ünde en üst sıradaki risk olarak belirlendi. Enflasyon, işgücü ve/veya yetenek eksikliği, enerji arzı eksikliği, sosyal uyumun ve refahın erozyonu riskleri de G20 ülkeleri için kısa vadedeki en önemli beş risk arasında yer aldı.

Çevresel sorunlar

Daha geniş bir bağlamda bakıldığında, bulgular, gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan piyasalar arasında dikkat çekici ortak endişeleri vurguluyor. "Ekonomik durağanlık" tüm bölgelerde en büyük risk olarak gösterilirken, "olağanüstü hava koşulları" bu yıl tüm yüksek gelirli, üst orta gelirli, alt orta gelirli ve düşük gelirli ülke gruplarında ilk 10'a giren tek çevresel risk oldu.