Futsal Ligi başlıyor - 2019 sezonu kura çekimi 26 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek



İSTANBUL (AA) - Futsal Ligi'nin 2019 sezonu kura çekimi 26 Nisan Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kura çekimi cuma günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Futsal Ligi 1. eleme turuna 11 farklı ilden 12 takım katılacak ve 4'er takımlı 3 grupta oynanacak. Futsal Ligi 1. eleme turu maçları 18-20 Mayıs tarihlerinde Malatya, Çorum ve Kırşehir grup merkezlerinde yapılacak. Futsal Ligi 2. eleme ve final turunda ise karşılaşmalar, 26-31 Mayıs tarihlerinde daha sonra ilan edilecek tek merkezde oynanacak.



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