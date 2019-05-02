"Futbolun Süperleri" ödül töreni





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Fenerbahçe, Göztepe, Trabzonspor, Galatasaray, Eskişehirspor bunlar büyük camialar ve camiaların büyüklüğünü kimse kusura bakmasın bir takım insanlardan öğrenecek değiliz. Bunların büyüklüğünü bizlere öğretmek kimsenin haddi olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçından sonra yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hoş şeyler değil. Geldiğimizden beri tansiyonu düşürmeye çalışırken. Aramızda bir takım sorunlar olabilir, eğer hukukiyse o sorunların çözüleceği yerler belli. Biz orada mücadele ediyoruz. Bunu futbol sahasına taşımak kabul edilebilir değil. Yöneticilerimizle birlikte Fenerbahçe Stadı'na gidiyoruz. Yöneticiler tarafından karşılanıyoruz. Fotoğraf çektirenler, imza isteyenler, maçtan sonra tebrik edenler, geçmiş olsun diyenler. Ondan sonra kalkıyor birisi bu şekilde beyanat veriyor. Hoş değil. Olayları tekrar o noktaya getirmenin hiç kimseye yararı yok. Fenerbahçe, Göztepe, Trabzonspor, Galatasaray, Eskişehirspor bunlar büyük camialar ve biz bu camiaların büyüklüğünü kimse kusura bakmasın birtakım insanlardan öğrenecek değiliz. Bunların büyüklüğünü bizlere öğretmek kimsenin haddi olmaması lazım. Biz geldiğimizden beri herkese saygı gösterdik. Hemen hemen Türkiye’nin her yerinde çok iyi karşılandık, iyi ağırlandık. Maçın sonu ne olursa olsun çok da iyi uğurlandık. Görmek istediğimiz şeyler bunlar."



Trabzonspor'un son haftalarda artan performansından memnun olduklarını aktaran Ağaoğlu, "Şu anda bulunduğumuz yer konum olarak pek gerçeği yansıtan, oyunun karşılığı olan bir yer değil. Sıkıntılar, olumsuzluklar yaşadık. Ligin 4 ve 5. haftasından sonra karşılaştığımız sorunlar vardı, zaten ekonomik problemler herkesin malumuydu. İdari ve sportif disiplinin kaybolduğu bir yerde göreve geldik. Arzu ettiğimiz noktada değiliz ama yine de olması gereken noktanın bir tık arkasındayız." sözlerine yer verdi.

"Her şeyden önce taraftarımızın gösterdiği sabır, destek çok önemli. Trabzonspor, tarihinde ilk defa 29 bin seyirciye oynamaya başladı. 38 milyon avroluk kadroyu 16 milyon avroya indirmemize rağmen, inandılar desteklediler. Onların desteği her şeyden önemliydi." şeklinde konuşan Trabzonspor Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"O destekle birlikte iyi bir aile havası oluşturduk. Trabzonspor ilkesinden hareket ederek bir takım adımlar attık. Bunlar futbolcular tarafından da olumlu karşılandı. Çok büyük bir özveriyle gençlerimiz, yerlisi, yabancısı inanılmaz mücadele verdiler. Sakatlık pahasına kadroda yer almak istediler. 15 gün antrenman yapmayan Onazi, Sosa takıma katkı verebilmek için sahada yerini aldı. Salı günü annesi ölen ve cenazeyi defnetmeden geriye dönüp takımla mücadele etmek isteyen Ekuban. Hugo'yu biliyorsunuz, Pereira'yı biliyorsunuz. Hiçbirini bir diğerinden ayıramıyorum. Verdikleri mücadele bugün bizi sıralama bulunduğumuz noktaya taşıdı. Bu bizim gerçek gücümüzü, olmamız gereken konumu ifade etmiyor. 5 maçımızda 90'dan sonra 'Rakip gol atar maç biter şeklinde 10 puan bıraktık."





- "Trabzonspor'un, 90+'da santrası yapılmayan golleri yememesi lazım"





Ahmet Ağaoğlu, uzatma dakikalarında fazla gol yemelerinin sebeplerinin sorulması üzerine ise, "Burada çok önemli şeyler var. Bizim takım ve kulüp adına çıkaracağımız dersler var Ama buradan ders çıkarması gerekenler de var. 90+5'te bitmesi gereken maçta 90+6'da topu ayağıyla oyuna sokan, neredeyse 12. 13. oyuncu gibi oynamaya çalışan aktörler de oldu. Bunlar futbolun içinde varmış, biz de 60 yaşından sonra öğreniyoruz. Her şeyin ötesinde biz bu noksanlıkları gidermenin yollarını içimizde bulmalıyız. Trabzonspor'un, 90+'da santrası yapılmayan golleri yememesi lazım. Bu sene bir provaydı. Seneye bu hataları yapmayacağız. Şampiyonluk lafını biz hiçbir zaman telaffuz etmiyoruz. Şartlar ne olursa olsun zirve mücadelesi veren o mücadeleden hiçbir zaman kopmayan Trabzonspor. Ama sürdürülebilir şampiyonluktan söz etmek istiyorsak eğer 3-4 seneye ihtiyacımız var." sözlerine yer verdi.



