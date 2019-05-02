"Futbolun Süperleri" ödül töreni





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Hüsnü Güreli, kulüp yöneticilerinin kalan 4 haftada verdikleri demeçlerde sevgi, saygı ve birliktelik ruhunu gözetmeleri tavsiyesinde bulunmak istediğini söyledi.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüsnü Güreli, "Bu geceyi değerli iş ortağımız, 18 senedir birlikte çalıştığımız, Türk futboluna ve Türk kulüplerine büyük katkısı olan BeIN Sports'la birlikte bu geceyi düzenliyoruz. Biz Türk futbolunu daha da ileriye götürmek, kalkınmasını sağlamak amacıyla görev yapıyoruz. İki sene önce Digitürk'ü satın alan BeIN Sports grubu uluslararası ve yayıncılıktaki deneyimleriyle çok önemli değerler kattılar ve katacaklar. Bu gecenin ödül alacaklara Türk futbolu için herkes için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesini de değerlendiren Güreli, "Süper Lig'in aşağısı ve yukarısı önemli bir rekabet ortamında devam etmekte. Benim başkanlara ve yöneticilere tavsiyem şu, kalan 4 haftada sporda sevgi, birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmeden demeçlerimizi verelim ve inşallah ligi hayırlısıyla tamamlayalım ve mayıs sonunda tescil edelim. Bildiğiniz gibi 1 Haziran'da da seçimli genel kurulumuz var. İnşallah tamamına erdiririz." şeklinde konuştu.

Hüsnü Güreli, TFF'nin bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısının içeriğinin sorulması üzerine ise, "O konularda yorum yapmayayım. Herkese suhuletle ve sükunetle bu 4 haftayı geçirmesini ve dikkatli bir şekilde davranmasını tavsiye ediyorum." sözlerine yer verdi.







