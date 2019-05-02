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"Futbolun Süperleri" ödül töreni

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:"Son maçlara geldiğimizde şu anda Medipol Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız"- "Her iki büyük kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım"

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:49
"Futbolun Süperleri" ödül töreni


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde kalan 4 haftada neyin nasıl olacağını kimsenin şimdiden tahmin edemeyeceğini söyledi.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Lig bir maraton. 30. haftayı tamamladık. Dört hafta var, dört önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu anda Medipol Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki büyük kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım."

Organizasyonla ilgili de değerlendirmede bulunan Güneş, "Öncelikle BeIN Sports'u kutluyorum. Futbola verdiği maddi ve manevi desteği biliyoruz. Oldukça pahalı olan hem ilgisiyle katkı yapan bir kurum. Bu işi yapan kişiler ve kurumlar olarak da bizlerinde daha dikkatli olup, bu pastanın büyümesi için çalışmamız gerekiyor. Bu geceyle ilgi de ödül verenleri de alanları da kutluyorum. Asıl önemli olan bu işi yapanların fair play içerisinde en güzel şekilde sunumunu yapması. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Ödül alanlara, alacak olanlara tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:49
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  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Şenol Güneş

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