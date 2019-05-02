"Futbolun Süperleri" ödül töreni





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türk Telekom Arena'ya kazanmak için gideceklerini söyledi.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fikret Orman, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Futbol çok güzel bir spor. Burada sporcuların oynadıkları, teknik adamların teknikleri, taktikleriyle zevk kattıkları bir oyun bu. Burada yöneticilerin işleri bir tek takım kurulurken var. Transferlerde, takım mühendisliği yapılırken var. Ücretlerini ödemek, disiplin talimatları gibi şeyler. Yöneticilerin konuşulacağı bir hafta değil bu hafta. Bu hafta oyuncuların konuşulacağı... Şu anda biz Beşiktaş olarak buna girmiyoruz. Yok hakem yok şu bunun, Fatih hocanın taktiği ne olacak, Şenol Hoca nasıl bir kadro ile çıkacak... Burak yılmaz nerede oynayacak? Bunların konuşulması gerek. Futbol bunun üzerine kurulu bir şey. Bizim şimdi Kayserispor ile maçımız var. Kayseri başkanı onu dedi, ben bunu dedim. Bu algılar artık eskide kaldı. Herkes sporu güzelleştirmeli. Özellikle büyük kulüpler. Bunu keyifli hale getirmeliyiz. Biz hafta sonu Galatasaray maçına çıkacağız. Güzel bir maç yapacağız. Kazanmak için gidiyoruz oraya. Eminim ki Galatasaray da bizi yenmek için bekliyor. Bu böyle bir spor. Buna sporcular karar verecek. Hakemler hatalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Kayserispor'un maçında yapıldı mı, çok yapıldı. Bizimkinde çok daha.. Herkes kendine göre haklıdır. Ama bu hakemlerle oynanacak. Gerideki spekülasyon konularını açmaya gerek yok. Bu hafta sonu güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah kazanan biz oluruz."

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki başkanlık seçimiyle ilgili olarak ise, "Beşiktaş’ın için hayırlısı olsun. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Genel kurulumuz sakin gidiyor. Sakin olacak da devam edecek. İnşallah güzel de bir genel kurul olur." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken hala şampiyonun belli olmadığının ve bunun heyecanı arttırdığının altını çizen Orman, "Güzel bir lig oluyor. Avrupa'da birçok ligin artık şampiyonu belli oldu. Çok büyük rekabet içinde olan tek lig Süper Lig. Bunun avantajlarını görmek lazım, güzel bir yarış oluyor. İnşallah da rekabet içinde Süper Lig'i seyredenlere sporseverlere güzel bir sezon yaşatacağını umut ediyorum. Temennim o yönde." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in "Hakemler kura ile belirlensin" önerisi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün gündemi değil bu. Bitime 4 hafta kalmış. Yeni bir lig başlayacağı zaman Kulüpler Birliği'nde bir şeyler konuşuruz. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve yönetimini davet ederiz. Şöyle yapsak diye konuşuruz. Lig bitmeye yakınken bunları konuşmak, bence algıyı değiştirme, algıyı yönetme, baskı yaratma gibi algılanıyor. Bunlar ne Galatasaray ne Beşiktaş'a yakışacak şeyler değil. Burada en önemli gelen kişiler sporcular. Onlarla ilgilenelim, biz spor adamların bu işin gündeminde yokuz."

Bu soru hakkında görüşlerini belirten Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de "Ona şöyle bir cevap versem uygun olur, kura çekildiği zaman art arda, Arda Kardeşler çıkarsa ne yapacaksınız?" sözlerine yer verdi.













