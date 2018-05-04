Futbolun efsanesi Gerrard hoca oldu!

A takım düzeyinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Gerrard, Rangers ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrası konuşan İngiliz teknik adam, "Çok gurur duydum. Bu kulübe, tarihine ve geleneklerine büyük saygı duyuyorum. Yeni macerama başlamak ve bu kulübün alışık olduğu başarıları kazanmak için sabırsızım" dedi.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Liverpool U18 takımının başına geçen Gerrard, 22 maçta 10 galibiyet almıştı.