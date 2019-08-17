Futbolu bırakan Sneijder'den transfer açıklaması!

Hollanda'nın yıldız oyuncusu Sneijder geçtiğimiz günlerde futbolu bırakmıştı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli oyuncu futbolu bırakmadan önce transfer teklifi aldığını söyledi.

Bazı takımlardan transfer teklifi aldım

Sneijder: "2-3 ay önce bazı takımlardan teklifler aldım. Daha sonra artık teklif duymak istemediğimi fark ettim. Buna bir son vermem gerekiyordu. İstesem, Katar'da 2-3 yıl daha oynayabilirdim. Ancak, özgürlüğümü yeniden kazanmak istedim. Yapmam gerekeni yaptım."

Artık özgür olmak istiyorum

Sneijder: "7 yaşından beri futbol oynuyorum. Yıllarca sanki hareket edemediğim bir tünelde yaşadım. Hafta sonları, doğum günleri, düğünler hatta cenazelere bile gidemedim. Özgür olmak istedim ve futbolu bıraktım. Kanımda futbol dolaşıyor ama bırakmam gerekiyordu."