0553 313 94 23

Futbolda yılın en iyileri için finalistler belirlendi

- FIFA, "Yılın En İyileri Ödülleri" için aday sayılarını 3'e düşürdü- Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünün finalistleri Ronaldo, Messi ve Van Dijk oldu

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
Futbolda yılın en iyileri için finalistler belirlendi


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyilerine verilecek ödüller için finalistleri açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolda 2019'un "en"lerinin belirleneceği "Yılın En İyileri Ödülleri" için aday sayıları 3'e düşürüldü.

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) ve Virgil van Dijk (Liverpool), aday listede son 3'e kalan isimler oldu.

Kadınlarda en iyi futbolcu ödülünün adayları Olympique Lyon'dan Lucy Bronze, Orlando Pride'dan Alex Morgan ve Reign'dan Megan Rapinoe olarak belirlendi.

Erkeklerde yılın teknik direktörü ödülünün finalistleri arasında Josep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) ve Mauricio Pochettino (Tottenham) yer aldı.

FIFA Puskas Ödülü için ise Barcelonalı Messi'nin İspanya liginde Real Betis'e, River Plate'ten Juan Fernando Quintero'nun Arjantin liginde Racing Club'a ve Debrecen'den Daniel Zsori'nin Macaristan liginde Ferencvaros'a karşı kaydettiği gol, birincilik için yarışacak.

Ödüllerin sahipleri, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek törende açıklanacak.

Ayrıca kadın futbolunda yılın teknik direktörü, erkek ve kadın futbolunda yılın kalecisi ile yılın 11'inin seçileceği törende, FIFA Taraftar ve Fair Play Ödülleri sahiplerini bulacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
  1. FIFA
  2. Futbol
  3. Yılın En İyileri Ödülleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Yıldız kadro' belirlendi! Türkiye'nin uzay yolculuğunun ilk adımı yarın atılacak
    1. 'Yıldız kadro' belirlendi! Türkiye'nin..
    2. Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a..
    3. 'Merdivenlerden düştü' denilmişti!..
    4. Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin eylül..
    5. Fındıkta nem oranına dikkat
    6. Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi
    7. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    8. Elazığ’da minibüs şarampole yuvarlandı..
    9. İran Dışişleri Bakanı Zarif:..
    10. TCMB döviz kurları
    11. Kahta Belediyesi çözüm merkezinden..
    12. Başkan Turanlı’dan Muharrem ayı mesajı
    13. Göztepe, Mossoro’yu açıkladı
    14. Şüpheli otomobilde silah ele geçirildi
    15. Adana'da Komedi Oyunları Festivali
    16. Vatandaşlar Şahinbey Belediyesi’nin..
    17. Odunpazarı’ndan 3X3 Streetball..
    18. Cildimizin beyazlaması için ne..
    19. Yaşlı kadın horozu tarafından öldürüldü
    20. Orman Fidanlığına üniversiteli eller..
    21. Göztepe, Başakşehir'den Marcio..
    22. Filistinliler açlık grevine başladı!
    23. PTT’den Eskişehir’in 97. kurtuluş..
    24. Filistin Dışişleri Bakanı Maliki..
    25. Futbolda yılın en iyileri için..
    26. İran: "Avrupa harekete geçmezse,..
    27. Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan..
    28. "İnşallah uzun yıllar bu formayı..
    29. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    30. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak