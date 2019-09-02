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Futbolda yılın en iyileri için adaylar açıklandı!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyilerine verilecek ödüller için finalistleri duyurdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
Futbolda yılın en iyileri için adaylar açıklandı!

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolda 2019'un "en"lerinin belirleneceği "Yılın En İyileri Ödülleri" için aday sayıları 3'e düşürüldü.

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) ve Virgil van Dijk (Liverpool), aday listede son 3'e kalan isimler oldu.

Erkeklerde yılın teknik direktörü ödülü finalistleri

Kadınlarda en iyi futbolcu ödülünün adayları Olympique Lyon'dan Lucy Bronze, Orlando Pride'dan Alex Morgan ve Reign'dan Megan Rapinoe olarak belirlendi.

Erkeklerde yılın teknik direktörü ödülünün finalistleri arasında Josep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) ve Mauricio Pochettino (Tottenham) yer aldı.

Messi, Puskas Ödülü için de yarışacak

FIFA Puskas Ödülü için ise Barcelonalı Messi'nin İspanya liginde Real Betis'e, River Plate'ten Juan Fernando Quintero'nun Arjantin liginde Racing Club'a ve Debrecen'den Daniel Zsori'nin Macaristan liginde Ferencvaros'a karşı kaydettiği gol, birincilik için yarışacak.

Ödüller 23 Eylül'de sahibini bulacak

Ödüllerin sahipleri, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek törende açıklanacak.

Ayrıca kadın futbolunda yılın teknik direktörü, erkek ve kadın futbolunda yılın kalecisi ile yılın 11'inin seçileceği törende, FIFA Taraftar ve Fair Play Ödülleri sahiplerini bulacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
  1. FIFA
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Lionel Messi
  4. Virgil van Dijk
  5. Olympique Lyon
  6. Alex Morgan
  7. Josep Guardiola
  8. Jurgen Klopp
  9. FIFA Puskas Ödülü

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