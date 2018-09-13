Futbolda devrim! Transfere sınır geliyor

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), futbolda bir yeni değişikliği ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Avrupa kupalarında üçüncü bir turnuva gerçekleştirme projesinin dışında bir çok yeniliğe ilişkin de gündem maddeleri ele alındı.

Avrupa’da futbolun geleceğini şekillendirecek yenilikler, kıtada oyunun geleceğini şekillendirecek. Teklif olarak masaya sunulan kararlar UEFA yönetim kuruluna gönderilecek ve burada onaylanması durumunda yürürlüğe girecek.



Toplantıda ele alınan ve üzerinde fikir birliğine varılan konuların şunlar olduğu belirtiliyor:



- Futboldaki menajerlik sistemi yeniden ele alınacak, menajerlerin transferlerdeki yetkileri ve hareket alanları sınırlandırılacak.



- Dünya Kupası’nda başarıyla kullanılan ancak henüz Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kullanılmayan VAR sisteminin, Avrupa müsabakalarına dahil edilmesi sağlanacak.



- Milli maç takvimleri ele alınacak ve üzerinde çalışılacak. Milli maç araları 2024’ten itibaren 3’te 2 oranında azaltılacak.



- Avrupa çapında pek çok ülkede transfer sezonları farklı dönemleri kapsıyor. Her ülke için transfer dönemleri eşit olsun talebi dile getirilirken, kıtadaki tüm ülkelerde transfer sezonunun aynı dönemlerde olması sağlanacak.



-Finansal Fair Play regülasyonu eklenecek yeni maddelerle güncellenecek. Kulüplere yıllık 100 milyon euro sınırı getirilmesi gibi kısıtlamalar bekleniyor. Paris Saint Germain ve Manchester City gibi takımların fahiş transfer harcamalarının bu ihtiyacı ortaya çıkardığı belirtiliyor.

(Skorer)