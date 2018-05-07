Futbolcularını uyardı: Rahat olun, keyif alın

SERDAR SARIDAĞ

Galatasaray yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak için 3'te 3 yapmaya odaklanan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşması öncesi oyuncularından rahat olmalarını istedi. Sıkıntılı bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen Güneş, Kayserispor'u yenerek geçmişe sünger çekmek zorunda olduklarını söyledi.

Hedeflere ulaşmak için rakiplerin puan kaybetmesini beklediklerini dile getiren siyah-beyazlı hocanın, "Hangi takımın hangi maçta ne yapacağı belli olmaz. Bize düşen görev maçlarımızı sırayla kazanmak. Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeliyiz. Bu durum gelecek sezonun başlangıç tarihi açısından da çok önemli" diye konuştuğu öğrenildi.

"İYİ FUTBOL"

Kayserispor karşısında futboldan keyif alarak oynamaları halinde galibiyetin de geleceğini dile getiren Şenol Güneş'in, "Stadımıza gelen taraftalarımızı ve camiayı sevindirmek zorundayız. Tüm sezon boyunca taraftar yanımızda oldu. Bizim onlara iyi futbol seyrettirmemiz lazım. Bu sezonu en iyi şekilde kapatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Deneyimli teknik adam, Kayserispor'un Deniz Türüç ve Umut Bulut gibi önemli hücum oyuncularına sahip olduğunu da vurguladı. Savunmaya özel uyarılarda bulunan Şenol Güneş'in, "Kesinlikle rakibi hafife almayın. Ligin bu döneminde sürpriz sonuçlar olabilir. Kendi sahamızda kayıp yaşamayalım. Yüksek konsantrasyon ve kazanma arzusuyla oynayarak, galibiyet hedefimize ulaşmalıyız" dediği belirtildi.

Kaynak: Skorer