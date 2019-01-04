0553 313 94 23

Futbolcular, "Dinler Bahçesi"nde cuma namazı kıldı

04 Ocak 2019 Cuma 14:22
Futbolcular, "Dinler Bahçesi"nde cuma namazı kıldı

ANTALYA (AA) - Devre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Futbolcular, cuma namazını kılmak için Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu "Dinler Bahçesi"ni tercih etti.

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'un yanı sıra alt liglerden de bazı takımların futbolcuları ve yöneticileri, cuma namazı için buraya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş da cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:22
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye Başkanı adayı kim oldu?
    1. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    2. Telefonuna gelen bu mesaja tıkladı! 30..
    3. ANALİZ - Irak’ta siyasi tıkanıklık
    4. Bursa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu
    5. Antalya'da kuvvetli rüzgar
    6. Medipol Başakşehir hazırlıklarını..
    7. Sınır Tanımayan Doktorlar Gazzelilerin..
    8. Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü..
    9. Galatasaray'ın gündeminde yer alan..
    10. Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30..
    11. Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası
    12. CHP'nin MHK toplantısındaki 100 aday..
    13. 20 kilo zeytinden 4 kilo yağ çıkıyor
    14. YPG'liler sınırda böyle görüntülendi!
    15. Atiker Konyaspor'un Antalya kampı
    16. Futbolcular, "Dinler Bahçesi"nde cuma..
    17. "Türküyem" Antalyalı sanatseverlerle..
    18. YPG'li teröristler hendek nöbetinde!
    19. BM'den Kaşıkçı davasıyla ilgili açıklama
    20. Sarıkamış şehitleri anısına "Evlat"..
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'