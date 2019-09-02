0553 313 94 23

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada 2. tur eşleşmeleri belli oldu

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 10, 11 ve 12 Eylül'de yapılacak.

Kupada 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1877 Alemdağspor-Çatalcaspor

Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor

Maltepespor-Erokspor

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor

Bayrampaşa-Bigaspor

1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri

Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği

Kocaelispor-Gölcükspor

Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959

Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor

Tokatspor-Erbaaspor

1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor

Görelespor-Yomraspor

Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor

Kars 36 Spor-Pazarspor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor

Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor

Cizrespor-Diyarbekirspor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare

Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor

Erzinspor-Kilis Belediyespor

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor

Kozanspor-Payasspor

Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor

İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor

Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor

Karşıyaka-Muğlaspor

Fethiyespor-Kızılcabölükspor

Manisaspor-Turgutluspor

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
  1. 2. tur
  2. Futbol
  3. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı'nın bonservisi
    1. Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan..
    2. "İnşallah uzun yıllar bu formayı..
    3. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    4. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    5. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    6. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    7. İlk elektrikli uçan taksi test edildi
    8. Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
    9. Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık..
    10. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda..
    11. Sakarya’da yaşayan ve 250 kilo olan..
    12. Anakentspor su kayağında Türkiye..
    13. Eski bakandan yeni parti açıklaması:..
    14. ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını..
    15. Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler
    16. Balıkesir’de polis alkol satış..
    17. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk..
    18. 3. Ordu Komutanı Öngay’dan Başkan..
    19. Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ..
    20. Atakan Ekiz Kömürspor’da
    21. Kaymakamlık konutu satışa çıktı
    22. Telefon dolandırıcısı, Iraklı..
    23. Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı
    24. Nevşehir Belediyespor’un Ziraat..
    25. Uzmanlardan “vitamin” uyarısı
    26. Rusya’nın Kahire Büyükelçisi hayatını..
    27. Psikologlardan “mevsimsel depresyon”..
    28. Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?
    29. Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı,..
    30. HDP’li belediye başkanı işten..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak