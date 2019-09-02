Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada 2. tur eşleşmeleri belli oldu



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 10, 11 ve 12 Eylül'de yapılacak. Kupada 2. tur eşleşmeleri şöyle: 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor Silivrispor-Bursa Yıldırımspor Maltepespor-Erokspor Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor Bayrampaşa-Bigaspor 1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği Kocaelispor-Gölcükspor Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor Tokatspor-Erbaaspor 1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor Görelespor-Yomraspor Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor Kars 36 Spor-Pazarspor Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor Cizrespor-Diyarbekirspor Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor Erzinspor-Kilis Belediyespor Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor Kozanspor-Payasspor Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor Karşıyaka-Muğlaspor Fethiyespor-Kızılcabölükspor Manisaspor-Turgutluspor TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.