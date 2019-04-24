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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Akhisarspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:01
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Lopes, Kadir Keleş, Sissoko, Zeki Yavru, Bilal Kısa, Regattin, Barbosa, Cikalleshi

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Leandrinho, Recep Aydın, Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek

Gol: Dk. 36 Cikalleshi (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tarık Tekdal, Dk. 16 Serkan Göksu (Ümraniyespor)


MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Akhisarspor ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

21. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın şutunda, top az farkla auta gitti.

28. dakikada Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın şutunda kaleci Burak Öğür golü önledi.

36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa'nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi'ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Akhisarspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:01
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