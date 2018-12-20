Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Akhisarspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0- Akhisarspor, son 16 turuna yükseldi20 Aralık 2018 Perşembe 20:21
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Gökmen Baltacı, Murat Şener
Akhisarspor: Bora Körk, Gökmen Aydoğdu, Caner Osmanpaşa, Doğukan Nelik, Kadir Keleş (Dk. 32 Güray Vural), Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Bilal Kısa (Dk. 72 Bokila), Larsson, Regattin (Dk. 64 Onur Ayık), Manu
Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Abdulhamit Yıldız, Ufuk Akyol, Gökay Iravul (Dk. 79 Yiğit İncedemir), Burak Göksel, Ramazan Civelek (Dk. 89 Harun Büyükakgül), Serdar Özbayraktar (Dk. 61 Anıl Taşdemir), Emir Gökçe
Goller: Dk. 73 Manu, Dk. 90+2 Bokila (Penaltıdan) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Hüseyin Öztürk, Dk. 42 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Larsson (Akhisarspor)
MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Akhisarspor, son 16 turuna yükseldi.
Akhisarspor, İstanbul'daki ilk müsabakayı da 4-1 galip tamamlamıştı.
41. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde Manu, Fatih Kuruçuk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 43. dakikada atışı kullanan Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
73. dakikada Akhisarspor öne geçti. Bokila'nın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Manu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
90+1. dakikada Akhisarspor yine penaltı kazandı. Ceza alanında Eray Ataseven'in pasında Yiğit İncedemir'in topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada atışı kullanan Bokila, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Akhisarspor, adını son 16 turuna yazdırdı.
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