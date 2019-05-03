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Futbol yıldızlarda şampiyon Karamehmet Ortaokulu

Nilüfer 18.

03 Mayıs 2019 Cuma 17:28
Futbol yıldızlarda şampiyon Karamehmet Ortaokulu

Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri devam ediyor.


İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda oynanan maçlarda 36 okul takımı ve 480 futbolcu mücadele etti. Bütün gün süren maçlar sonunda finalde rakibi Ali Durmaz Ortaokulu’nu 2-0 yenen Karamehmet Ortaokulu şampiyon oldu. Yarı finalistlerden Kültür Okulları Özlüce Kampüsü, rakibi Doğanköy Ortaokulu’nu 3-1 yenerek üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan ile Şenlik Tertip Kurulu üyeleri tarafından verildi.


Şenlikler kapsamında düzenlenen Minikler Futbol kategorisinde de 23 okul ve 325 öğrenci ter döktü. Finalde Canaydın İlkokulu, rakibi Nilüfer Belediyesi Rotary İlkokulu’nu 2-1 yenerek şampiyon oldu. Ahmet Uyar İlkokulu da Hüsnü Züber İlkokulu’nu 2-1 yenerek üçüncü oldu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:28
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