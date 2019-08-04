Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası - Inter, normal süresi 1-1 biten maçta Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak galip geldi



İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin yer aldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Tottenham'ı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere takımı Tottenham, İtalya ekibi Inter'i ağırladı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 3. dakikada Lucas Moura'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 36. dakikada Stefano Sensi'nin attığı golle cevap veren Inter, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda Tottenham'a 4-3 üstünlük sağlayan Inter, karşılaşmadan galip ayrıldı.



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