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Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası

- Kupada Real Madrid ve Atletico Madrid rakiplerini penaltı atışlarıyla mağlup etti- Almanya'nın Bayern Münih takımı, İtalyan ekibi Milan'ı Goretzka'nın golüyle yendi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası


İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya geldi.

Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona erdi.

Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Real Madrid'de Nacho Fernandez 9. dakikada, Arsenal'da da Sokratis 40. dakikada kırmızı kart gördü.

Londra ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika oyunda kaldı.


- Bayern Münih tek golle geçti


ABD'nin Kansas City kentinde oynanan maçta Alman ekibi Bayern Münih, İtalyan temsilcisi Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.


- Atletico Madrid penaltılarla kazandı


Meksika'nın Guadalajara ekibiyle ABD'nin Arlington kentinde karşılaşan İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup etti.

Normal süresi golsüz sona eren maçı Atletico Madrid, penaltı atışlarıyla 5-4 kazandı.

Atletico Madrid'de Marcos Llorente 24. dakikada, Guadalajara'da ise Carlos Villanueva 61. dakikada kırmızı kart gördü.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
  1. Arsenal
  2. Futbol
  3. hazırlık turnuvası
  4. Mesut Özil
  5. Real Madrid
  6. Uluslararası Şampiyonlar Kupası

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