Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek final ilk maçlarında Barcelona, Manchester United'ı 1-0 yendi, Ajax ile Juventus 1-1 berabere kaldı



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Barcelona, Manchester United'ı 1-0 yendi, Ajax ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk ayağı, iki karşılaşmayla sona erdi. İspanya temsilcisi Barcelona, Old Trafford Stadı'nda konuk olduğu İngiltere ekibi Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın golünü 12. dakikada Luke Shaw kendi kalesine attı. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla gol geçerlilik kazandı. Hollanda ekibi Ajax ile İtalya takımı Juventus arasında Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. Konuk takımın golünü 45. dakikada Cristiano Ronaldo, Ajax'ın golünü 46. dakikada David Neres kaydetti. İki karşılaşmanın rövanşı da 16 Nisan'da oynanacak.

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