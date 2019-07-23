Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Turnuvanın 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı. 2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak tek müsabakayla devam edecek. Sonuçlar şöyle: Ararat-Armenia (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0 Torshavn (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Dudelange (Lüksemburg): 1-2 Santa Coloma (Andorra) - Astana (Kazakistan): 0-0 Tre Penne (San Marino) - Süduva (Litvanya): 0-5

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