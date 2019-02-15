Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Organizasyonun son 32 turu ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşma ile sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı. İsveç'te Malmö'ye konuk olan İngiltere ekibi Chelsea, mücadeleyi 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın golünü, 80. dakikada Anders Christiansen attı. İtalya temsilcisi Napoli, İsviçre'nin Zürih takımını deplasmanda 3-1 yendi. Napoli'nin gollerini 12. dakikada Lorenzo Insigne, 21. dakikada Jose Callejon ve 77. dakikada Piotr Zielinski, Zürih'in golünü ise 83. dakikada Benjamin Kololli penaltıdan kaydetti. Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2

Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 1-2 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya): 1-3 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 2-1

Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1



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