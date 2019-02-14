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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Galatasaray: 1 - Benfica: 2

14 Şubat 2019 Perşembe 23:00
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 73 Mariano), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio (Dk. 48 Gabriel), Fernandes (Dk. 87 Samaris), Florentino, Cervi (Dk. 81 Krovinovic), Felix, Seferovic

Goller: Dk. 28 Salvio (Penaltıdan), Dk. 64 Seferovic (Benfica), Dk. 54 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 40 Fernando, Dk. 50 Ndiaye, Dk. 70 Nagatomo (Galatasaray), Dk. 41 Fernandes, Dk. 53 Gabriel, Dk. 90+4 Felix (Benfica)


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımına 2-1 yenildi.

51. dakikada gelişen Benfica atağında Gabriel'in pasıyla topla buluşan Seferovic'in ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

54. dakikada Galatasaray beraberlik golünü attı. Sol kanattan Nagatomo'nun arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

61. dakikada savunmada hata yapan Luyindama'dan topu kapan Seferovic, ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Luyindama'nın müdahalesine rağmen sol çaprazdan topa vurdu, Muslera meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

64. dakikada Benfica bir kez daha öne geçti. Benfica savunmasından gelişi güzel gönderilen uzun topa Marcao dokunamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topa ağlarla buluşturdu: 1-2.

85. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Vlachodimos son anda kurtardı. Boşta kalan topa Diagne hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşmayı Benfica 2-1 kazandı.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:00
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