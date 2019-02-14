Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Galatasaray: 0 - Benfica: 1 (İlk yarı)



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic Gol: Dk. 28 Salvio (Penaltıdan) (Benfica) Sarı kartlar: Dk. 40 Fernando (Galatasaray), Dk. 41 Fernandes (Benfica)

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yapılan ilk maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada gelişen Benfica atağında Cervi ile duvar pası yapan Felix'in Galatasaray ceza sahasına girer girmez çektiği şutta, top Muslera'nın kucağında kaldı. 19. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1. 35. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla Benfica ceza yayı önünde topla buluşan Fernando, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Vlachodimos meşin yuvarlağı çok zorlanmadan kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Benfica 1-0 önde tamamladı.



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