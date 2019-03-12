Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Milli takımın, elit tur maçlarının aday kadrosu açıklandı



İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 20-26 Mart'ta Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası elit tur müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 15 Mart Cuma günü Antalya The Sense De Luxe Otel'de toplanacak. Ay-yıldızlı takım, elit turda 20 Mart'ta İtalya, 23 Mart'ta Avusturya, 26 Mart'ta da Romanya ile karşılaşacak. Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Emir Bayram Can (Altınordu), Eren Olmuş (Kasımpaşa), Murat Akşit (Pendikspor) Defans: Batuhan Özden, Yusuf Şahin Örnek (Köln), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Nuri Emre Akşit (Ajax) Orta saha: Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Cem Tuna Türkmen, Samed Onur (Bayer Leverkusen), Halil İbrahim Sevinç(Antalyaspor), Muhammet Tunahan Taşçı (Nec Nijmegen), Mustafa Kapı (Galatasaray), Polat Abay, Salih Kavrazlı (Altınordu), Tolga Özdemir (Bochum) Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Akpınar (Trabzonspor).

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