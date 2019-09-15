Futbol: Toplu sonuç - TFF 3. Lig'de 3. hafta oynanan iki maçla sona erdi



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 3. hafta 2 grupta yapılan birer maçla tamamlandı. Ligde 1. Grup'un son maçında Cİ Group Bucaspor, Şile Yıldızspor'u 1-0 yendi. 2. Grup'taki son müsabakada ise Fethiyespor, Ağrı 1970'i 3-1 mağlup etti.

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