Futbol: Toplu sonuç

- TFF 2. Lig'de 3. hafta yapılan 4 maçla tamamlandı
15 Eylül 2019 Pazar 21:20
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 3. hafta sona erdi.
Ligde gruplarda yapılan son 4 maçta alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Sakaryaspor-Uşakspor: 2-2
- Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe: 0-0
Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer: 2-0
Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor: 4-0
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