Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 3. hafta yapılan 4 maçla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 3. hafta sona erdi. Ligde gruplarda yapılan son 4 maçta alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup Sakaryaspor-Uşakspor: 2-2

- Beyaz Grup Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe: 0-0 Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer: 2-0 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor: 4-0

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