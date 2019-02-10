Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Ligde 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu. TFF 3. Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

- 1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 20 13 4 3 37 17 20 43 2. HEKİMOĞLU TRABZON 20 12 7 1 27 11 16 43 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 19 9 9 1 31 17 14 36 4. TİRE 1922 20 9 8 3 27 19 8 35 5. YOMRASPOR 20 8 7 5 26 21 5 31 6. ERGENE VELİMEŞESPOR 20 7 9 4 27 19 8 30 7. ŞİLE YILDIZSPOR 19 8 4 7 32 24 8 28 8. BATMAN PETROLSPOR 20 7 7 6 25 25 0 28 9. KOZAN BELEDİYESPOR 20 6 8 6 17 15 2 26 10. ARTVİN HOPASPOR 19 6 7 6 19 17 2 25 11. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 20 7 4 9 27 32 -5 25 12. GEBZESPOR 20 4 9 7 22 28 -6 21 13. ERZİN BELEDİYESPOR 20 3 10 7 22 27 -5 19 14. SİLİVRİSPOR 20 5 4 11 15 22 -7 19 15. ERBAASPOR 19 3 9 7 15 20 -5 18 16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 20 4 5 11 18 31 -13 17 17. KÖRFEZSPOR 20 0 3 17 9 51 -42 3



- 2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 21 11 6 4 35 23 12 39 2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 21 10 7 4 28 18 10 37 3. ESENLER EROKSPOR 21 8 10 3 34 22 12 34 4. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 8 10 3 29 18 11 34 5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 21 9 7 5 26 25 1 34 6. KIZILCABÖLÜKSPOR 21 8 8 5 42 27 15 32 7. DÜZCESPOR 21 8 6 7 24 20 4 30 8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 21 7 8 6 23 22 1 29 9. OFSPOR 21 7 7 7 21 19 2 28 10. OSMANİYESPOR 21 7 7 7 23 25 -2 28 11. YENİ ORDUSPOR 21 7 6 8 27 24 3 27 12. KARŞIYAKA 21 6 9 6 22 25 -3 27 13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 21 6 9 6 20 30 -10 27 14. ALİBEYKÖYSPOR 21 6 6 9 26 30 -4 24 15. ADIYAMAN 1954 21 5 7 9 21 29 -8 22 16. PAZARSPOR 21 4 8 9 18 26 -8 20 17. KEMERSPOR 2003 21 4 5 12 18 36 -18 17 18. BERGAMA BELEDİYESPOR 21 2 6 13 19 37 -18 12



- 3. Grup Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 21 14 6 1 33 11 22 48 2. KOCAELİSPOR 21 12 4 5 26 15 11 40 3. SERİK BELEDİYESPOR 21 10 8 3 24 17 7 38 4. YENİ ÇORUMSPOR 21 11 2 8 29 20 9 35 5. KARACABEY BELEDİYESPOR 21 10 4 7 27 27 0 34 6. PAYASSPOR 21 9 4 8 21 23 -2 31 7. DİYARBEKİRSPOR 21 8 5 8 25 24 1 29 8. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 21 7 8 6 23 26 -3 29 9. TURGUTLUSPOR 21 8 4 9 30 29 1 28 10. MUĞLASPOR 21 7 5 9 21 19 2 26 11. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 21 7 5 9 25 27 -2 26 12. CİZRESPOR 21 5 9 7 16 22 -6 24 13. GÖLCÜKSPOR 21 6 6 9 13 19 -6 24 14. 1461 TRABZON 21 4 11 6 17 20 -3 23 15. BAĞCILARSPOR 21 5 7 9 25 29 -4 22 16. FATSA BELEDİYESPOR 21 4 8 9 15 23 -8 20 17. ANKARA ADLİYESPOR 21 3 10 8 20 22 -2 19 18. BUCASPOR 21 3 6 12 18 35 -17 15





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