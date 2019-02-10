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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu

10 Şubat 2019 Pazar 16:14
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.

TFF 3. Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:


- 1. Grup


TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR20 13 4 3 37 17 20 43
2. HEKİMOĞLU TRABZON20 12 7 1 27 11 16 43
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR19 9 9 1 31 17 14 36
4. TİRE 192220 9 8 3 27 19 8 35
5. YOMRASPOR20 8 7 5 26 21 5 31
6. ERGENE VELİMEŞESPOR20 7 9 4 27 19 8 30
7. ŞİLE YILDIZSPOR19 8 4 7 32 24 8 28
8. BATMAN PETROLSPOR20 7 7 6 25 25 0 28
9. KOZAN BELEDİYESPOR20 6 8 6 17 15 2 26
10. ARTVİN HOPASPOR19 6 7 6 19 17 2 25
11. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR20 7 4 9 27 32 -5 25
12. GEBZESPOR20 4 9 7 22 28 -6 21
13. ERZİN BELEDİYESPOR20 3 10 7 22 27 -5 19
14. SİLİVRİSPOR20 5 4 11 15 22 -7 19
15. ERBAASPOR19 3 9 7 15 20 -5 18
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR20 4 5 11 18 31 -13 17
17. KÖRFEZSPOR20 0 3 17 9 51 -42 3


- 2. Grup


TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR21 11 6 4 35 23 12 39
2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR21 10 7 4 28 18 10 37
3. ESENLER EROKSPOR21 8 10 3 34 22 12 34
4. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR21 8 10 3 29 18 11 34
5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR21 9 7 5 26 25 1 34
6. KIZILCABÖLÜKSPOR21 8 8 5 42 27 15 32
7. DÜZCESPOR21 8 6 7 24 20 4 30
8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR21 7 8 6 23 22 1 29
9. OFSPOR21 7 7 7 21 19 2 28
10. OSMANİYESPOR21 7 7 7 23 25 -2 28
11. YENİ ORDUSPOR21 7 6 8 27 24 3 27
12. KARŞIYAKA21 6 9 6 22 25 -3 27
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR21 6 9 6 20 30 -10 27
14. ALİBEYKÖYSPOR21 6 6 9 26 30 -4 24
15. ADIYAMAN 195421 5 7 9 21 29 -8 22
16. PAZARSPOR21 4 8 9 18 26 -8 20
17. KEMERSPOR 200321 4 5 12 18 36 -18 17
18. BERGAMA BELEDİYESPOR21 2 6 13 19 37 -18 12


- 3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE21 14 6 1 33 11 22 48
2. KOCAELİSPOR21 12 4 5 26 15 11 40
3. SERİK BELEDİYESPOR21 10 8 3 24 17 7 38
4. YENİ ÇORUMSPOR21 11 2 8 29 20 9 35
5. KARACABEY BELEDİYESPOR21 10 4 7 27 27 0 34
6. PAYASSPOR21 9 4 8 21 23 -2 31
7. DİYARBEKİRSPOR21 8 5 8 25 24 1 29
8. HALİDE EDİP ADIVARSPOR21 7 8 6 23 26 -3 29
9. TURGUTLUSPOR21 8 4 9 30 29 1 28
10. MUĞLASPOR21 7 5 9 21 19 2 26
11. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR21 7 5 9 25 27 -2 26
12. CİZRESPOR21 5 9 7 16 22 -6 24
13. GÖLCÜKSPOR21 6 6 9 13 19 -6 24
14. 1461 TRABZON21 4 11 6 17 20 -3 23
15. BAĞCILARSPOR21 5 7 9 25 29 -4 22
16. FATSA BELEDİYESPOR21 4 8 9 15 23 -8 20
17. ANKARA ADLİYESPOR21 3 10 8 20 22 -2 19
18. BUCASPOR21 3 6 12 18 35 -17 15


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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:14
  1. Futbol
  2. TFF 3. Lig

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