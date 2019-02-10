Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu
10 Şubat 2019 Pazar 16:14
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
- 1. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
20
13
4
3
37
17
20
43
2.
HEKİMOĞLU TRABZON
20
12
7
1
27
11
16
43
3.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR
19
9
9
1
31
17
14
36
4.
TİRE 1922
20
9
8
3
27
19
8
35
5.
YOMRASPOR
20
8
7
5
26
21
5
31
6.
ERGENE VELİMEŞESPOR
20
7
9
4
27
19
8
30
7.
ŞİLE YILDIZSPOR
19
8
4
7
32
24
8
28
8.
BATMAN PETROLSPOR
20
7
7
6
25
25
0
28
9.
KOZAN BELEDİYESPOR
20
6
8
6
17
15
2
26
10.
ARTVİN HOPASPOR
19
6
7
6
19
17
2
25
11.
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
20
7
4
9
27
32
-5
25
12.
GEBZESPOR
20
4
9
7
22
28
-6
21
13.
ERZİN BELEDİYESPOR
20
3
10
7
22
27
-5
19
14.
SİLİVRİSPOR
20
5
4
11
15
22
-7
19
15.
ERBAASPOR
19
3
9
7
15
20
-5
18
16.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
20
4
5
11
18
31
-13
17
17.
KÖRFEZSPOR
20
0
3
17
9
51
-42
3
- 2. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
---------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
21
11
6
4
35
23
12
39
2.
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
21
10
7
4
28
18
10
37
3.
ESENLER EROKSPOR
21
8
10
3
34
22
12
34
4.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
21
8
10
3
29
18
11
34
5.
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
21
9
7
5
26
25
1
34
6.
KIZILCABÖLÜKSPOR
21
8
8
5
42
27
15
32
7.
DÜZCESPOR
21
8
6
7
24
20
4
30
8.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
21
7
8
6
23
22
1
29
9.
OFSPOR
21
7
7
7
21
19
2
28
10.
OSMANİYESPOR
21
7
7
7
23
25
-2
28
11.
YENİ ORDUSPOR
21
7
6
8
27
24
3
27
12.
KARŞIYAKA
21
6
9
6
22
25
-3
27
13.
ELAZİZ BELEDİYESPOR
21
6
9
6
20
30
-10
27
14.
ALİBEYKÖYSPOR
21
6
6
9
26
30
-4
24
15.
ADIYAMAN 1954
21
5
7
9
21
29
-8
22
16.
PAZARSPOR
21
4
8
9
18
26
-8
20
17.
KEMERSPOR 2003
21
4
5
12
18
36
-18
17
18.
BERGAMA BELEDİYESPOR
21
2
6
13
19
37
-18
12
- 3. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
--------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
BAYBURT İL ÖZEL İDARE
21
14
6
1
33
11
22
48
2.
KOCAELİSPOR
21
12
4
5
26
15
11
40
3.
SERİK BELEDİYESPOR
21
10
8
3
24
17
7
38
4.
YENİ ÇORUMSPOR
21
11
2
8
29
20
9
35
5.
KARACABEY BELEDİYESPOR
21
10
4
7
27
27
0
34
6.
PAYASSPOR
21
9
4
8
21
23
-2
31
7.
DİYARBEKİRSPOR
21
8
5
8
25
24
1
29
8.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR
21
7
8
6
23
26
-3
29
9.
TURGUTLUSPOR
21
8
4
9
30
29
1
28
10.
MUĞLASPOR
21
7
5
9
21
19
2
26
11.
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
21
7
5
9
25
27
-2
26
12.
CİZRESPOR
21
5
9
7
16
22
-6
24
13.
GÖLCÜKSPOR
21
6
6
9
13
19
-6
24
14.
1461 TRABZON
21
4
11
6
17
20
-3
23
15.
BAĞCILARSPOR
21
5
7
9
25
29
-4
22
16.
FATSA BELEDİYESPOR
21
4
8
9
15
23
-8
20
17.
ANKARA ADLİYESPOR
21
3
10
8
20
22
-2
19
18.
BUCASPOR
21
3
6
12
18
35
-17
15
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