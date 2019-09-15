0553 313 94 23

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 3. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor ilk sırayı paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini sürdürdü

15 Eylül 2019 Pazar 21:29
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini devam ettirdi.

Ligde yapılan maçların ardından Kırmızı Grup'ta 3'te 3 yapan iki takım Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor attıkları gol ve averaj bakımından eşit olduğu için ilk sırayı paylaştı.

Beyaz Grup'ta ise 3 maçını da kazanan Manisa Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu korudu.


- Puan durumu


- Kırmızı Grup


Tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR3 3 0 0 6 0 6 9
2. TUZLASPOR3 3 0 0 6 0 6 9
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR3 2 1 0 6 2 4 7
4. ERGENE VELİMEŞESPOR3 2 0 1 6 5 1 6
5. ANKARA DEMİRSPOR3 2 0 1 5 4 1 6
6. SİVAS BELEDİYESPOR3 1 2 0 7 2 5 5
7. BANDIRMASPOR3 1 2 0 6 5 1 5
8. ETİMESGUT BELEDİYESPOR3 1 2 0 3 2 1 5
9. UŞAKSPOR3 1 1 1 4 4 0 4
10. KAHRAMANMARAŞSPOR3 1 1 1 2 2 0 4
11. EYÜPSPOR3 1 1 1 5 6 -1 4
12. BİREVİM ELAZIĞSPOR3 1 0 2 2 4 -2 3
13. BAYBURT ÖZEL İDARE3 1 0 2 3 7 -4 3
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR3 0 2 1 3 4 -1 2
15. SAKARYASPOR3 0 1 2 4 6 -2 1
16. NİĞDE ANADOLU3 0 1 2 3 5 -2 1
17. KASTAMONUSPOR 19663 0 0 3 1 5 -4 0
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR3 0 0 3 1 10 -9 0


- Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta 3. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3 3 0 0 13 4 9 9
2. AFJET AFYONSPOR3 2 1 0 10 3 7 7
3. YILPORT SAMSUNSPOR3 2 1 0 6 2 4 7
4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ3 2 0 1 7 3 4 6
5. TARSUS İDMAN YURDU3 2 0 1 5 3 2 6
6. YENİ ÇORUMSPOR3 2 0 1 3 2 1 6
7. BAŞKENT AKADEMİ3 1 2 0 4 2 2 5
8. İNEGÖLSPOR3 1 1 1 3 3 0 4
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3 1 1 1 2 2 0 4
10. HEKİMOĞLU TRABZON3 1 1 1 8 9 -1 4
11. SARIYER3 1 1 1 1 2 -1 4
12. PENDİKSPOR3 1 0 2 3 4 -1 3
13. 1922 KONYASPOR3 1 0 2 3 5 -2 3
14. GÜMÜŞHANESPOR3 1 0 2 2 4 -2 3
15. KIRKLARELİSPOR3 0 2 1 3 7 -4 2
16. AMED SPORTİF FAALİYETLER3 0 1 2 1 3 -2 1
17. HACETTEPE3 0 1 2 2 10 -8 1
18. ŞANLIURFASPOR3 0 0 3 0 8 -8 -6


Not: Şanlıurfaspor'un 6 puanı silinmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 21:29
  1. Beyaz Grup
  2. Futbol
  3. Kırmızı Grup
  4. Kırşehir Belediyespor
  5. Manisa Futbol Kulübü
  6. TFF 2. Lig
  7. Tuzlaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Ansu Fati kimdir?
    1. Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı..
    2. Süper Lig: Trabzonspor: 2 -..
    3. Türk bayrağını çalan genç olayında..
    4. Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    5. Futbol: Süper Lig
    6. AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu
    7. PTT personel alımı başvuru şartları..
    8. KYK burs başvuruları ne zaman..
    9. Maçın ardından
    10. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    11. Roma Sassuolo maçı kaç kaç bitti?
    12. Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
    13. Schalke 04 deplasmanda Paderborn'u 5..
    14. Askerlik yerleri ne zaman belli..
    15. Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    16. İspanya Bisiklet Turu'nu Roglic kazandı
    17. Roma ligde 4 golle kazandı
    18. Burdur’da iki otomobil kafa kafaya..
    19. Kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi..
    20. Motosikleti ile dereye uçan yaşlı..
    21. Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam..
    22. Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların..
    23. Ekol Göz Menemenspor - Akhisarspor..
    24. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    25. Levent Eriş: “Rakibin ofsayt golünü..
    26. BM, Suudi Arabistan'daki saldırıyı..
    27. Futbol: Toplu sonuç
    28. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    29. Gloria Cup Basketbol Şampiyonu CSKA..
    30. Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı..
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir