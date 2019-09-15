Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Ligde 3. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor ilk sırayı paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor liderliği paylaşırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü liderliğini devam ettirdi. Ligde yapılan maçların ardından Kırmızı Grup'ta 3'te 3 yapan iki takım Kırşehir Belediyespor ile Tuzlaspor attıkları gol ve averaj bakımından eşit olduğu için ilk sırayı paylaştı. Beyaz Grup'ta ise 3 maçını da kazanan Manisa Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu korudu.

- Puan durumu

- Kırmızı Grup

Tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 3 3 0 0 6 0 6 9 2. TUZLASPOR 3 3 0 0 6 0 6 9 3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 3 2 1 0 6 2 4 7 4. ERGENE VELİMEŞESPOR 3 2 0 1 6 5 1 6 5. ANKARA DEMİRSPOR 3 2 0 1 5 4 1 6 6. SİVAS BELEDİYESPOR 3 1 2 0 7 2 5 5 7. BANDIRMASPOR 3 1 2 0 6 5 1 5 8. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 3 1 2 0 3 2 1 5 9. UŞAKSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4 10. KAHRAMANMARAŞSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4 11. EYÜPSPOR 3 1 1 1 5 6 -1 4 12. BİREVİM ELAZIĞSPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3 13. BAYBURT ÖZEL İDARE 3 1 0 2 3 7 -4 3 14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2 15. SAKARYASPOR 3 0 1 2 4 6 -2 1 16. NİĞDE ANADOLU 3 0 1 2 3 5 -2 1 17. KASTAMONUSPOR 1966 3 0 0 3 1 5 -4 0 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 3 0 0 3 1 10 -9 0



- Beyaz Grup Beyaz Grup'ta 3. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: Takımlar O G B M A Y AV P 1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 3 3 0 0 13 4 9 9 2. AFJET AFYONSPOR 3 2 1 0 10 3 7 7 3. YILPORT SAMSUNSPOR 3 2 1 0 6 2 4 7 4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 3 2 0 1 7 3 4 6 5. TARSUS İDMAN YURDU 3 2 0 1 5 3 2 6 6. YENİ ÇORUMSPOR 3 2 0 1 3 2 1 6 7. BAŞKENT AKADEMİ 3 1 2 0 4 2 2 5 8. İNEGÖLSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4 9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4 10. HEKİMOĞLU TRABZON 3 1 1 1 8 9 -1 4 11. SARIYER 3 1 1 1 1 2 -1 4 12. PENDİKSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3 13. 1922 KONYASPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3 14. GÜMÜŞHANESPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3 15. KIRKLARELİSPOR 3 0 2 1 3 7 -4 2 16. AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 0 1 2 1 3 -2 1 17. HACETTEPE 3 0 1 2 2 10 -8 1 18. ŞANLIURFASPOR 3 0 0 3 0 8 -8 -6

Not: Şanlıurfaspor'un 6 puanı silinmiştir.

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