Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Ligde normal sezon 34. hafta maçlarıyla sona ererken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü şampiyonluğunu ilan etti- Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Beyaz Grup'ta ise Bayrampaşa lige veda eden son ekipler oldu04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:36
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de normal sezon 34. hafta maçlarıyla sona ererken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü, şampiyonluğunu ilan edip, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Ligde son haftaya takipçisi Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde lider durumda giren Keçiörengücü, ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'u konuk etti. Sahasında rakibini 5-0 yenen Keçiörengücü, 76 puanla şampiyonluğunu ilan etti.
Aynı grupta Kastamonuspor 1966, Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ve Sarıyer play-off'a kaldı.
Kastamonuspor 1966 ligi 74 puanla 2. sırada tamamlarken, Yılport Samsunspor 73 puanla 3'üncü, Sakaryaspor 69 puanla 4. ve Sarıyer 68 puanla 5. oldu ve play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta lige veda eden son ekip ise Bayrampaşa oldu.
Ligde son haftaya 30 puanla 16. sırada giren Bayrampaşa evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenmesine karşın lige veda etti. Son hafta öncesi Bayrampaşa'nın 2 puanla 1 basamak üzerinde yer alan Hacettepe, deplasmanda Niğde Anadolu ile 2-2 berabere kalarak lige tutundu.
Kırmızı Grup'ta ise küme düşen son takım Fethiyespor oldu. Deplasmanda Bandırmaspor Baltok'a 2-1 yenilen Fethiyespor, lige veda eden son ekip oldu.
Bu grupta daha önce Darıca Gençlerbirliği ve Tokatspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.
Menemen Belediyespor'un şampiyonluğunu daha önce garantilediği grubu, Fatih Karagümrük 2'nci, Manisa Büyükşehir Belediyespor 3'üncü, Tuzlaspor 4'üncü, Şanlıurfaspor ise 5. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|34
|20
|8
|6
|76
|46
|30
|68
|2.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|20
|5
|8
|52
|34
|18
|65
|3.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|34
|17
|11
|6
|65
|28
|37
|62
|4.
|TUZLASPOR
|34
|16
|11
|7
|57
|25
|32
|59
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|34
|15
|11
|8
|48
|33
|15
|56
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|34
|16
|7
|11
|46
|41
|5
|55
|7.
|PENDİKSPOR
|34
|14
|9
|11
|54
|48
|6
|51
|8.
|KIRKLARELİSPOR
|34
|12
|9
|13
|46
|40
|6
|45
|9.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|34
|12
|8
|14
|49
|53
|-4
|44
|10.
|TARSUS İDMANYURDU
|34
|11
|9
|14
|48
|53
|-5
|42
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|34
|11
|9
|14
|36
|49
|-13
|42
|12.
|BAK SPOR
|34
|9
|14
|11
|37
|54
|-17
|41
|13.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|34
|10
|8
|16
|46
|57
|-11
|38
|14.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|34
|10
|8
|16
|38
|54
|-16
|38
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|34
|8
|13
|13
|50
|60
|-10
|37
|16.
|FETHİYESPOR
|34
|7
|14
|13
|35
|40
|-5
|35
|17.
|TOKATSPOR
|33
|6
|12
|15
|28
|43
|-15
|30
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|5
|6
|23
|26
|79
|-53
|21
- Beyaz Grup
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