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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde normal sezon 34. hafta maçlarıyla sona ererken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü şampiyonluğunu ilan etti- Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Beyaz Grup'ta ise Bayrampaşa lige veda eden son ekipler oldu

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:36
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de normal sezon 34. hafta maçlarıyla sona ererken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü, şampiyonluğunu ilan edip, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Ligde son haftaya takipçisi Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde lider durumda giren Keçiörengücü, ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'u konuk etti. Sahasında rakibini 5-0 yenen Keçiörengücü, 76 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Aynı grupta Kastamonuspor 1966, Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ve Sarıyer play-off'a kaldı.

Kastamonuspor 1966 ligi 74 puanla 2. sırada tamamlarken, Yılport Samsunspor 73 puanla 3'üncü, Sakaryaspor 69 puanla 4. ve Sarıyer 68 puanla 5. oldu ve play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta lige veda eden son ekip ise Bayrampaşa oldu.

Ligde son haftaya 30 puanla 16. sırada giren Bayrampaşa evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenmesine karşın lige veda etti. Son hafta öncesi Bayrampaşa'nın 2 puanla 1 basamak üzerinde yer alan Hacettepe, deplasmanda Niğde Anadolu ile 2-2 berabere kalarak lige tutundu.

Kırmızı Grup'ta ise küme düşen son takım Fethiyespor oldu. Deplasmanda Bandırmaspor Baltok'a 2-1 yenilen Fethiyespor, lige veda eden son ekip oldu.

Bu grupta daha önce Darıca Gençlerbirliği ve Tokatspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Menemen Belediyespor'un şampiyonluğunu daha önce garantilediği grubu, Fatih Karagümrük 2'nci, Manisa Büyükşehir Belediyespor 3'üncü, Tuzlaspor 4'üncü, Şanlıurfaspor ise 5. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.


- Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MENEMEN BELEDİYESPOR34 20 8 6 76 46 30 68
2. FATİH KARAGÜMRÜK33 20 5 8 52 34 18 65
3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR34 17 11 6 65 28 37 62
4. TUZLASPOR34 16 11 7 57 25 32 59
5. ŞANLIURFASPOR34 15 11 8 48 33 15 56
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR34 16 7 11 46 41 5 55
7. PENDİKSPOR34 14 9 11 54 48 6 51
8. KIRKLARELİSPOR34 12 9 13 46 40 6 45
9. SİVAS BELEDİYESPOR34 12 8 14 49 53 -4 44
10. TARSUS İDMANYURDU34 11 9 14 48 53 -5 42
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR34 11 9 14 36 49 -13 42
12. BAK SPOR34 9 14 11 37 54 -17 41
13. BANDIRMASPOR BALTOK34 10 8 16 46 57 -11 38
14. KAHRAMANMARAŞSPOR34 10 8 16 38 54 -16 38
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR34 8 13 13 50 60 -10 37
16. FETHİYESPOR34 7 14 13 35 40 -5 35
17. TOKATSPOR33 6 12 15 28 43 -15 30
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ34 5 6 23 26 79 -53 21

- Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KEÇİÖRENGÜCÜ34 23 7 4 69 24 45 76
2. KASTAMONUSPOR 196634 23 5 6 67 23 44 74
3. YILPORT SAMSUNSPOR34 22 7 5 60 25 35 73
4. SAKARYASPOR34 20 9 5 63 31 32 69
5. SARIYER34 20 8 6 56 32 24 68
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR34 15 8 11 52 36 16 53
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR34 16 4 14 56 48 8 52
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER34 14 7 13 44 42 2 49
9. EYÜPSPOR34 12 10 12 50 46 4 46
10. İNEGÖLSPOR34 13 6 15 45 48 -3 45
11. UTAŞ UŞAKSPOR34 9 13 12 40 39 1 40
12. GÜMÜŞHANESPOR34 9 13 12 41 42 -1 40
13. NİĞDE ANADOLU34 9 10 15 38 47 -9 37
14. ANKARA DEMİRSPOR34 9 7 18 36 50 -14 34
15. HACETTEPE34 7 12 15 45 58 -13 33
16. BAYRAMPAŞA34 8 9 17 32 53 -21 33
17. MANİSASPOR34 4 3 27 31 100 -69 0
18. GAZİANTEPSPOR34 3 2 29 11 92 -81 -25


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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:36
  1. Beyaz Grup
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  5. TFF 2. Lig

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