Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm





İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de normal sezon 34. hafta maçlarıyla sona ererken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü, şampiyonluğunu ilan edip, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Ligde son haftaya takipçisi Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde lider durumda giren Keçiörengücü, ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'u konuk etti. Sahasında rakibini 5-0 yenen Keçiörengücü, 76 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Aynı grupta Kastamonuspor 1966, Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ve Sarıyer play-off'a kaldı.

Kastamonuspor 1966 ligi 74 puanla 2. sırada tamamlarken, Yılport Samsunspor 73 puanla 3'üncü, Sakaryaspor 69 puanla 4. ve Sarıyer 68 puanla 5. oldu ve play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta lige veda eden son ekip ise Bayrampaşa oldu.

Ligde son haftaya 30 puanla 16. sırada giren Bayrampaşa evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenmesine karşın lige veda etti. Son hafta öncesi Bayrampaşa'nın 2 puanla 1 basamak üzerinde yer alan Hacettepe, deplasmanda Niğde Anadolu ile 2-2 berabere kalarak lige tutundu.

Kırmızı Grup'ta ise küme düşen son takım Fethiyespor oldu. Deplasmanda Bandırmaspor Baltok'a 2-1 yenilen Fethiyespor, lige veda eden son ekip oldu.

Bu grupta daha önce Darıca Gençlerbirliği ve Tokatspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Menemen Belediyespor'un şampiyonluğunu daha önce garantilediği grubu, Fatih Karagümrük 2'nci, Manisa Büyükşehir Belediyespor 3'üncü, Tuzlaspor 4'üncü, Şanlıurfaspor ise 5. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.





- Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MENEMEN BELEDİYESPOR 34 20 8 6 76 46 30 68 2. FATİH KARAGÜMRÜK 33 20 5 8 52 34 18 65 3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 34 17 11 6 65 28 37 62 4. TUZLASPOR 34 16 11 7 57 25 32 59 5. ŞANLIURFASPOR 34 15 11 8 48 33 15 56 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 34 16 7 11 46 41 5 55 7. PENDİKSPOR 34 14 9 11 54 48 6 51 8. KIRKLARELİSPOR 34 12 9 13 46 40 6 45 9. SİVAS BELEDİYESPOR 34 12 8 14 49 53 -4 44 10. TARSUS İDMANYURDU 34 11 9 14 48 53 -5 42 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 11 9 14 36 49 -13 42 12. BAK SPOR 34 9 14 11 37 54 -17 41 13. BANDIRMASPOR BALTOK 34 10 8 16 46 57 -11 38 14. KAHRAMANMARAŞSPOR 34 10 8 16 38 54 -16 38 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 34 8 13 13 50 60 -10 37 16. FETHİYESPOR 34 7 14 13 35 40 -5 35 17. TOKATSPOR 33 6 12 15 28 43 -15 30 18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 34 5 6 23 26 79 -53 21





- Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 34 23 7 4 69 24 45 76 2. KASTAMONUSPOR 1966 34 23 5 6 67 23 44 74 3. YILPORT SAMSUNSPOR 34 22 7 5 60 25 35 73 4. SAKARYASPOR 34 20 9 5 63 31 32 69 5. SARIYER 34 20 8 6 56 32 24 68 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 34 15 8 11 52 36 16 53 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 34 16 4 14 56 48 8 52 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 34 14 7 13 44 42 2 49 9. EYÜPSPOR 34 12 10 12 50 46 4 46 10. İNEGÖLSPOR 34 13 6 15 45 48 -3 45 11. UTAŞ UŞAKSPOR 34 9 13 12 40 39 1 40 12. GÜMÜŞHANESPOR 34 9 13 12 41 42 -1 40 13. NİĞDE ANADOLU 34 9 10 15 38 47 -9 37 14. ANKARA DEMİRSPOR 34 9 7 18 36 50 -14 34 15. HACETTEPE 34 7 12 15 45 58 -13 33 16. BAYRAMPAŞA 34 8 9 17 32 53 -21 33 17. MANİSASPOR 34 4 3 27 31 100 -69 0 18. GAZİANTEPSPOR 34 3 2 29 11 92 -81 -25





