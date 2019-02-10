Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Ligde 21. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta da Tuzlaspor liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 21. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta da Tuzlaspor liderliğini devam ettirdi. Gruplarda 21. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. SAKARYASPOR 21 13 6 2 37 17 20 45 2. SARIYER 21 13 6 2 37 20 17 45 3. KEÇİÖRENGÜCÜ 21 13 5 3 34 19 15 44 4. YILPORT SAMSUNSPOR 21 13 4 4 33 18 15 43 5. KASTAMONUSPOR 1966 21 12 3 6 37 18 19 39 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 21 10 5 6 33 17 16 35 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 21 11 2 8 34 27 7 35 8. İNEGÖLSPOR 21 9 5 7 26 23 3 32 9. AMED SPORTİF FAALİYETLER 21 9 4 8 27 20 7 31 10. UTAŞ UŞAKSPOR 21 6 9 6 23 16 7 27 11. NİĞDE ANADOLU 21 7 6 8 29 26 3 27 12. EYÜPSPOR 21 6 6 9 20 24 -4 24 13. GÜMÜŞHANESPOR 21 4 9 8 21 27 -6 21 14. HACETTEPE 21 5 6 10 28 36 -8 21 15. ANKARA DEMİRSPOR 21 4 4 13 21 33 -12 16 16. BAYRAMPAŞA 21 2 8 11 10 27 -17 14 17. MANİSASPOR 21 3 2 16 18 58 -40 -4 18. GAZİANTEPSPOR 21 3 2 16 11 53 -42 -25



Not: Manisaspor'un 15, bir alt lige düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi.

- Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TUZLASPOR 21 14 4 3 43 10 33 46 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 21 12 7 2 45 25 20 43 3. FATİH KARAGÜMRÜK 21 12 4 5 36 23 13 40 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 9 8 4 33 17 16 35 5. ŞANLIURFASPOR 21 10 5 6 27 24 3 35 6. PENDİKSPOR 21 9 6 6 31 26 5 33 7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 21 8 6 7 28 25 3 30 8. TARSUS İDMANYURDU 21 7 7 7 29 32 -3 28 9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 21 6 8 7 23 27 -4 26 10. SİVAS BELEDİYESPOR 21 7 5 9 25 30 -5 26 11. KAHRAMANMARAŞSPOR 21 6 6 9 20 27 -7 24 12. BAK SPOR 21 5 9 7 22 32 -10 24 13. KIRKLARELİSPOR 21 6 5 10 25 30 -5 23 14. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 21 4 10 7 30 37 -7 22 15. FETHİYESPOR 21 4 9 8 24 28 -4 21 16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 5 11 19 40 -21 20 17. BANDIRMASPOR BALTOK 21 4 6 11 24 37 -13 18 18. TOKATSPOR 21 2 8 11 16 30 -14 14





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