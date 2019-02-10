Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 21. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta da Tuzlaspor liderliğini sürdürdü
10 Şubat 2019 Pazar 16:04
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 21. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta da Tuzlaspor liderliğini devam ettirdi.
Gruplarda 21. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
-----------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
SAKARYASPOR
21
13
6
2
37
17
20
45
2.
SARIYER
21
13
6
2
37
20
17
45
3.
KEÇİÖRENGÜCÜ
21
13
5
3
34
19
15
44
4.
YILPORT SAMSUNSPOR
21
13
4
4
33
18
15
43
5.
KASTAMONUSPOR 1966
21
12
3
6
37
18
19
39
6.
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
21
10
5
6
33
17
16
35
7.
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
21
11
2
8
34
27
7
35
8.
İNEGÖLSPOR
21
9
5
7
26
23
3
32
9.
AMED SPORTİF FAALİYETLER
21
9
4
8
27
20
7
31
10.
UTAŞ UŞAKSPOR
21
6
9
6
23
16
7
27
11.
NİĞDE ANADOLU
21
7
6
8
29
26
3
27
12.
EYÜPSPOR
21
6
6
9
20
24
-4
24
13.
GÜMÜŞHANESPOR
21
4
9
8
21
27
-6
21
14.
HACETTEPE
21
5
6
10
28
36
-8
21
15.
ANKARA DEMİRSPOR
21
4
4
13
21
33
-12
16
16.
BAYRAMPAŞA
21
2
8
11
10
27
-17
14
17.
MANİSASPOR
21
3
2
16
18
58
-40
-4
18.
GAZİANTEPSPOR
21
3
2
16
11
53
-42
-25
Not: Manisaspor'un 15, bir alt lige düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi.
- Kırmızı Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
-------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
TUZLASPOR
21
14
4
3
43
10
33
46
2.
MENEMEN BELEDİYESPOR
21
12
7
2
45
25
20
43
3.
FATİH KARAGÜMRÜK
21
12
4
5
36
23
13
40
4.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
21
9
8
4
33
17
16
35
5.
ŞANLIURFASPOR
21
10
5
6
27
24
3
35
6.
PENDİKSPOR
21
9
6
6
31
26
5
33
7.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
21
8
6
7
28
25
3
30
8.
TARSUS İDMANYURDU
21
7
7
7
29
32
-3
28
9.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
21
6
8
7
23
27
-4
26
10.
SİVAS BELEDİYESPOR
21
7
5
9
25
30
-5
26
11.
KAHRAMANMARAŞSPOR
21
6
6
9
20
27
-7
24
12.
BAK SPOR
21
5
9
7
22
32
-10
24
13.
KIRKLARELİSPOR
21
6
5
10
25
30
-5
23
14.
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
21
4
10
7
30
37
-7
22
15.
FETHİYESPOR
21
4
9
8
24
28
-4
21
16.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
21
5
5
11
19
40
-21
20
17.
BANDIRMASPOR BALTOK
21
4
6
11
24
37
-13
18
18.
TOKATSPOR
21
2
8
11
16
30
-14
14
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