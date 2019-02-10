0553 313 94 23

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 21. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta da Tuzlaspor liderliğini sürdürdü

10 Şubat 2019 Pazar 16:04
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 21. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta da Tuzlaspor liderliğini devam ettirdi.

Gruplarda 21. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:


- Beyaz Grup


TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SAKARYASPOR21 13 6 2 37 17 20 45
2. SARIYER21 13 6 2 37 20 17 45
3. KEÇİÖRENGÜCÜ21 13 5 3 34 19 15 44
4. YILPORT SAMSUNSPOR21 13 4 4 33 18 15 43
5. KASTAMONUSPOR 196621 12 3 6 37 18 19 39
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR21 10 5 6 33 17 16 35
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR21 11 2 8 34 27 7 35
8. İNEGÖLSPOR21 9 5 7 26 23 3 32
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER21 9 4 8 27 20 7 31
10. UTAŞ UŞAKSPOR21 6 9 6 23 16 7 27
11. NİĞDE ANADOLU21 7 6 8 29 26 3 27
12. EYÜPSPOR21 6 6 9 20 24 -4 24
13. GÜMÜŞHANESPOR21 4 9 8 21 27 -6 21
14. HACETTEPE21 5 6 10 28 36 -8 21
15. ANKARA DEMİRSPOR21 4 4 13 21 33 -12 16
16. BAYRAMPAŞA21 2 8 11 10 27 -17 14
17. MANİSASPOR21 3 2 16 18 58 -40 -4
18. GAZİANTEPSPOR21 3 2 16 11 53 -42 -25


Not: Manisaspor'un 15, bir alt lige düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi.


- Kırmızı Grup


TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TUZLASPOR21 14 4 3 43 10 33 46
2. MENEMEN BELEDİYESPOR21 12 7 2 45 25 20 43
3. FATİH KARAGÜMRÜK21 12 4 5 36 23 13 40
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR21 9 8 4 33 17 16 35
5. ŞANLIURFASPOR21 10 5 6 27 24 3 35
6. PENDİKSPOR21 9 6 6 31 26 5 33
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR21 8 6 7 28 25 3 30
8. TARSUS İDMANYURDU21 7 7 7 29 32 -3 28
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR21 6 8 7 23 27 -4 26
10. SİVAS BELEDİYESPOR21 7 5 9 25 30 -5 26
11. KAHRAMANMARAŞSPOR21 6 6 9 20 27 -7 24
12. BAK SPOR21 5 9 7 22 32 -10 24
13. KIRKLARELİSPOR21 6 5 10 25 30 -5 23
14. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR21 4 10 7 30 37 -7 22
15. FETHİYESPOR21 4 9 8 24 28 -4 21
16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ21 5 5 11 19 40 -21 20
17. BANDIRMASPOR BALTOK21 4 6 11 24 37 -13 18
18. TOKATSPOR21 2 8 11 16 30 -14 14


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:04
  1. Futbol
  2. Sakaryaspor
  3. TFF 2. Lig
  4. Tuzlaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak"
    1. "Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak"
    2. Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve..
    4. POMEM polis alımı ne zaman olacak? |..
    5. Malezya palm yağı ihracatında..
    6. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    7. Türkiye Kart dönemi başlıyor! Tek bir..
    8. Erdoğan: "CHP ve onlarla birlikte..
    9. Bomba iddia: Abdullah Gül Erdoğan'a..
    10. Türkiye Küçükler Tırmanış Boulder..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıkta..
    12. Sınırda düzensiz göçle ilgili destek..
    13. Tanzim satış nedir, nasıl uygulanır? |..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP..
    15. AK Partili isim: Milletin parasını..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığı sağlam..
    17. "Cumhur İttifakı, devletin bekası için..
    18. 2019 üç aylar ne zaman başlıyor? |..
    19. Erdoğan: "İstanbul'un 959 mahallesinde..
    20. Çocuklara paylaşmak nasıl öğretilir?
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var