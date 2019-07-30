0553 313 94 23

Futbol: TFF 2. Lig

- Ligde 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

30 Temmuz 2019 Salı 12:30
Futbol: TFF 2. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2019-2020 futbol sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçlarının programı şöyle:


Beyaz Grup:

Kırklarelispor-İnegölspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor

Afjet Afyonspor-Hacettepe

Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe

Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon

BAK Spor-Şanlıurfaspor

Pendikspor-Sarıyer

Gümüşhanespor-Samsunspor

Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor


Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor

Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor

Van Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok

Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor

Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu

Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor

Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

UTAŞ Uşakspor-Kahramanmaraşspor

Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:30
  1. Beyaz Grup
  2. fikstür çekimi
  3. Futbol
  4. Kırmızı Grup
  5. TFF 2. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in açıklamalarına cevap
    1. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    2. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    3. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    4. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    5. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    6. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    7. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    8. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    9. Altın fiyatları
    10. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    11. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
    12. "Kaşıkçı cinayetinde hala..
    13. Salihlispor’dan TFF 1. Ligi’ne..
    14. Fethiye’de kaçak tütün ve alkol..
    15. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    16. Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu
    17. Balaban içmelerine yoğun ilgi
    18. Aydınlı muhtar kazada hayatını kaybetti
    19. Trump'tan çarpıcı açıklama! 'İran..
    20. Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye..
    21. Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet..
    22. Adanalılar, İzmir’de Tanıtım..
    23. Tarım arazileri satışında son gün 16..
    24. Kalyon Garaj Prototipleme ve..
    25. Doğada kalpleri mutlulukla atıyor
    26. Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı
    27. Isparta’da Kurban Bayramı’nda Aşevi..
    28. Bieyder’den Kaymakam Güven’e ziyaret
    29. Mevsimlik işçilere ait biçerdöver yandı
    30. Brüksel Kraliyet Sarayı kapılarını..
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!