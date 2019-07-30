Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2019-2020 futbol sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup: Kırklarelispor-İnegölspor Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor Afjet Afyonspor-Hacettepe Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon BAK Spor-Şanlıurfaspor Pendikspor-Sarıyer Gümüşhanespor-Samsunspor Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor

Kırmızı Grup: Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor Van Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor UTAŞ Uşakspor-Kahramanmaraşspor Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor

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