Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 21. hafta 3 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 21. hafta 3 maçla başladı. Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle: Kırmızı Grup Pendikspor-BAK Spor: 1-2

Beyaz Grup Keçiörengücü-Sancaktepe Belediyespor: 1-0 Sarıyer-Gümüşhanespor: 3-0

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