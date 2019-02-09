Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 21. hafta 3 maçla başladı.
Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Pendikspor-BAK Spor: 1-2
Beyaz Grup
Keçiörengücü-Sancaktepe Belediyespor: 1-0
Sarıyer-Gümüşhanespor: 3-0
Haftanın Özeti
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