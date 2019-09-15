Futbol: TFF 1. Lig - Ekol Göz Menemenspor: 0 - Akhisarspor: 1



Stat: İzmir Atatürk Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Mehmet Boztepe, Trtovac, Diakite, Alberk Koç, Sangare (Dk. 83 Olatunbosun), Taşkın Çalış, Galip Güzel (Dk. 61 Tayfun Aydoğan), Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Hüseyin Çolak (Dk. 65 Ali Özgün) Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Cocalic, Musa Nizam, Burhan Eşer, Taha Yalçıner, Aykut Çeviker (Dk. 61 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk (Dk. 76 Vrsajevic), Muhammet Reis (Dk. 79 Rotman), Cikalleshi Gol: Dk. 85 Cikalleshi (Penaltıdan) (Akhisarspor) Kırmızı kart: Dk. 72 Tolga Ünlü (Akhisarspor) Sarı kartlar: Dk. 51 Sangare, Dk. 52 Galip Güzel, Dk. 90+4 Trtovac (Menemenspor), Dk. 77 Burhan Eşer (Akhisarspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Akhisarspor'da ilk sarı kartını 35. dakikada gören Tolga Ünlü, 72. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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