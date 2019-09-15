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Futbol: TFF 1. Lig

- Ekol Göz Menemenspor: 0 - Akhisarspor: 1

15 Eylül 2019 Pazar 21:03
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Mehmet Boztepe, Trtovac, Diakite, Alberk Koç, Sangare (Dk. 83 Olatunbosun), Taşkın Çalış, Galip Güzel (Dk. 61 Tayfun Aydoğan), Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Hüseyin Çolak (Dk. 65 Ali Özgün)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Cocalic, Musa Nizam, Burhan Eşer, Taha Yalçıner, Aykut Çeviker (Dk. 61 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk (Dk. 76 Vrsajevic), Muhammet Reis (Dk. 79 Rotman), Cikalleshi

Gol: Dk. 85 Cikalleshi (Penaltıdan) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Tolga Ünlü (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Sangare, Dk. 52 Galip Güzel, Dk. 90+4 Trtovac (Menemenspor), Dk. 77 Burhan Eşer (Akhisarspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Akhisarspor'da ilk sarı kartını 35. dakikada gören Tolga Ünlü, 72. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 21:03
  1. Akhisarspor
  2. Ekol Göz Menemenspor
  3. Futbol
  4. TFF 1. Lig

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