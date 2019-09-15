Futbol: TFF 1. Lig - Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Dk. 80 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Igor (Dk. 70 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Seleznov)

Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic (Dk. 46 Barış Zeren), Hasan Kılıç, Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 79 Erdem Çetinkaya), Mertan Caner Öztürk (Dk. 67 Tamer Aşık)

Goller: Dk. 28 Shehu, Dk. 45+1 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+3 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 83 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Dk. 77 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 66 Ayuk, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)



BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.