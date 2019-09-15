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Futbol: TFF 1. Lig

- Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1

15 Eylül 2019 Pazar 18:52
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Dk. 80 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Igor (Dk. 70 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Seleznov)

Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic (Dk. 46 Barış Zeren), Hasan Kılıç, Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 79 Erdem Çetinkaya), Mertan Caner Öztürk (Dk. 67 Tamer Aşık)

Goller: Dk. 28 Shehu, Dk. 45+1 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+3 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 83 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 66 Ayuk, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)


BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:52
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Osmanlıspor

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