Futbol: TFF 1. Lig - Akhisarspor: 1 - Adanaspor: 0



Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Murat Şener Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic (Dk. 46 Erhan Çelenk), Aykut Çeviker, Cocalic, Kadir Keleş, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Rotman, Burhan Eşer, Bjarnason (Dk. 58 Çekdar Orhan), Bertuğ Bayar (Dk. 66 Hadzic) Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Özkan Taştemur, Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 60 Serhat Tunç), Hakan Barış, Roni (Dk. 51 Utku Şen), Eren Keleş (Dk. 89 Semih Uçar), Ahmet Dereli Gol: Dk. 82 Burhan Eşer (penaltıdan) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Dk. 10 Bjarnason, Dk. 79 Alperen Babacan (Akhisarspor), Dk. 79 Serhat Tunç, Dk. 80 Eren Keleş, Dk. 81 Veli Kızılkaya (Adanaspor)

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın 33. dakikasında Akhisarsporlu Rotman'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Karacic kurtardı.





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