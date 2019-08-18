Futbol: TFF 1. Lig - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - İstanbulspor: 2



Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Anıl Usta Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Oltan Karakullukçu), Pote, Emrah Başsan, Scuk (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Osman Çelik, Sunu (Dk. 46 Rashad Muhammed), Mehmet Murat Uçar İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 69 Yunus Emre Yalçın), Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 89 Ali Aytemur), Etoga, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu Goller: Dk. 6 ve 34 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 52 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Sarı kartlar: Dk. 24 Wellington, Dk. 52 İbrahim Yılmaz, Dk. 58 Eslem Öztürk, Dk. 66 Onur Ergün, Dk. 73 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor), Dk. 50 Aykut Demir, Dk. 58 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Mücahit Albayrak (kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.



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