Futbol: Süper Lig - Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 1



Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 70 Sacko), Murawski, Aissati (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Niyaz (Dk. 73 Olcay Şahan), Barrow, Rodallega Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Shengelia), Miya, Milosevic (Dk. 90+3 Volkan Fındıklı), Bajic (Dk. 84 Hadziahmetovic) Gol: Dk. 54 Miya (Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 54. dakikasında Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Milosevic, meşin yuvarlağı boş durumdaki Miya'ya verdi, bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1 66. dakikada Konyaspor'un kalesindeki tehlikeyi önlemesinin ardından ceza sahası önünde Miya'nın pasını alan Milosevic, topu rakip kaleye kadar sürdü. Milosevic'in yerden şutunda, top sol direği sıyırıp az farkla auta çıktı. 90. dakikada ev sahibi takımdan Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Oğuz Yılmaz'ın kafa ile kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Konyaspor kalecisi çizgide kontrol etti. Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.