0553 313 94 23

Futbol: Süper Lig

- Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 1

15 Eylül 2019 Pazar 22:18
Futbol: Süper Lig


Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 70 Sacko), Murawski, Aissati (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Niyaz (Dk. 73 Olcay Şahan), Barrow, Rodallega

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Shengelia), Miya, Milosevic (Dk. 90+3 Volkan Fındıklı), Bajic (Dk. 84 Hadziahmetovic)

Gol: Dk. 54 Miya (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Milosevic, meşin yuvarlağı boş durumdaki Miya'ya verdi, bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

66. dakikada Konyaspor'un kalesindeki tehlikeyi önlemesinin ardından ceza sahası önünde Miya'nın pasını alan Milosevic, topu rakip kaleye kadar sürdü. Milosevic'in yerden şutunda, top sol direği sıyırıp az farkla auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takımdan Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Oğuz Yılmaz'ın kafa ile kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Konyaspor kalecisi çizgide kontrol etti.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:18
  1. Futbol
  2. Konyaspor
  3. SÜPER LİG
  4. Yukatel Denizlispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    1. Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu..
    2. Servet Yardımcı'nın takımı, Ceferin'in..
    3. Futbol: Süper Lig
    4. Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti
    5. Çocuk yardım parası nasıl alınır?
    6. Süper Lig'de haftanın sonuçları! İşte,..
    7. Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 -..
    8. Instagram hesabı nasıl kapatılır? |..
    9. Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı..
    10. Süper Lig: Trabzonspor: 2 -..
    11. Türk bayrağını çalan genç olayında..
    12. Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    13. Futbol: Süper Lig
    14. AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu
    15. PTT personel alımı başvuru şartları..
    16. KYK burs başvuruları ne zaman..
    17. Maçın ardından
    18. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    19. Roma Sassuolo maçı kaç kaç bitti?
    20. Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
    21. Schalke 04 deplasmanda Paderborn'u 5..
    22. Askerlik yerleri ne zaman belli..
    23. Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    24. İspanya Bisiklet Turu'nu Roglic kazandı
    25. Roma ligde 4 golle kazandı
    26. Burdur’da iki otomobil kafa kafaya..
    27. Kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi..
    28. Motosikleti ile dereye uçan yaşlı..
    29. Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam..
    30. Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir