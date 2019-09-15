Futbol: Süper Lig - Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah (Dk. 86 Abdullah Durak), Vetrih, De Pauw, Boldrin, Umar (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 70 Scepovic)

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 86 Ege Özkayımoğlu), Halil Akbunar (Dk. 62 Eren Derdiyok), Mossoro, Napoleoni (Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu)

Sarı kartlar: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Mossoro, Dk. 84 Alpaslan Öztürk, Dk. 90+4 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 53 Attamah, Dk. 90+3 Melnjak, Dk. 90+3 Boldrin (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı.

59. dakikada Melnjak'ın soldan caza sahası çizgisi üzerine pasında Boldrin'in yerden plase vuruşunda, kaleci Beto, topu kontrol etmeyi başardı. 68. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan faul atışında, Serdar Gürler'in vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Kalan dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve karşılaşma golsüz sona erdi.



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