Futbol: Süper Lig - Antalyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2



Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol (Dk. 89 Hakan Özmert), Serdar Özkan (Dk. 82 Fredy), Mukairu (Dk. 78 Gelson Dala), Chahechouhe, Leschuk İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Djedje (Dk. 53 Adryan), Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 84 Aksel Aktaş), Ntep (Dk. 30 Ziya Alkurt), Adebayor Goller: Dk. 2 Leschuk, Dk. 50 Serdar Özkan (Penaltıdan) (Antalyaspor), Dk. 44 Adebayor (Penaltıdan), Dk. 74 Poulain (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ufuk Akyol, Dk. 43 Nazım Sangare, Dk. 60 Serdar Özkan (Antalyaspor), Dk. 47 Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)



ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi. 47. dakikada Leschuk'un ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare, şutunu çektiği anda Djedje'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda Djedje'nin faul yaptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, kaleci Lung'un sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1 62. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Nazım Sangare'nin ceza sahasında topla buluşturduğu Chahechouhe, Ufuk Akyol'a pas verdi. Ufuk'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. 74. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, skora eşitlik getirdi. Ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mensah'ın ortasında Poulain'ın kafayla vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-2 79. dakikada Leschuk'un ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 87. dakikada Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın sarı kart gördüğü karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.





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