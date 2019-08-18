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Futbol: Süper Lig

- Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1

18 Ağustos 2019 Pazar 23:48
Futbol: Süper Lig


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro (Dk. 81 Alpaslan Öztürk), Poko, Halil Akbunar (Dk. 62 Yalçın Kayan), Deniz Kadah (Dk. 46 Yasin Öztekin), Eren Derdiyok

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert (Dk. 88 Chico), Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Doğukan Sinik (Dk. 72 Chahechouhe), Mukairu (Dk. 82 Harun Alpsoy)

Gol: Dk. 29 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Titi, Dk. 55 Poko, Dk. 80 Gassama (Göztepe), Dk. 34 Hakan Özmert, Dk. 64 Celustka, Dk. 80 Ferhat Kaplan (yedek kulübesinde) (Antalyaspor)


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

66. dakikada Mukairu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Yalçın Kayan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Derdiyok'un dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

83. dakikada Serdar Özkan'ın çabuk kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Chahechouhe'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere gitti.

87. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içindeki Leo'nun kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakada Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:48
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