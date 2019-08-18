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Futbol: Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1

18 Ağustos 2019 Pazar 23:45
Futbol: Süper Lig


Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 89 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Mame Thiam (Dk. 69 İlhan Depe), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Koita

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 59 Abdülkadir Parmak), Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 58 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 34 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 40 Obi Mikel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 90 Fernandes (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

49. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncu dar açısına rağmen topu kalecinin üzerinden aşırdı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Khalili'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinde kontrol etti.

80. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı Sörloth'a bıraktı. Norveçli oyuncunun altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta top auta çıktı.

82. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

87. dakikada Koita sağdan ceza sahasına girerek çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. İlhan Depe'nin altı pas önündeki şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtararak net bir golü engelledi.

Mücadele 1-1 sona erdi.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:45
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