Futbol: Süper Lig - Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)



Stat: Yeni Malatya Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Robin Yalçın, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Bifouma, Chaaleli, Fofana, Jahovic Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Chedjou, Ponck, Aziz Eraltay, Azubuike, Soner Aydoğdu, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Demba Ba Sarı kart: Dk. 45+1 Chaaleli (Yeni Malatyaspor)

MALATYA (AA) - Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 40. dakikada Fofana'nın soldan ortası sonrası arka direkte Jahovic'in indirdiği topa penaltı noktası civarında Bifouma bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı. 43. dakikada Elia'nın ceza sahası dışında sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı üzerine gelmesine rağmen güçlükle uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Mücadelenin ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

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