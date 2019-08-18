Futbol: Süper Lig - Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro, Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Eren Derdiyok Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Doğukan Sinik, Mukairu Gol: Dk. 29 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Titi (Göztepe), Dk. 34 Hakan Özmert (Antalyaspor)

İZMİR (AA) - Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Göztepe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. 15. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti. 28. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin yaptığı ortada, sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hakan Özmer'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı Göztepeli oyuncular uzaklaştırdı. 29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bahadır Öztürk'ün aktardığı topu takip eden Diego, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.