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Futbol: Süper Lig

- Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

18 Ağustos 2019 Pazar 22:49
Futbol: Süper Lig


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Serdar Gürler, Castro, Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Eren Derdiyok

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Hakan Özmert, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Doğukan Sinik, Mukairu

Gol: Dk. 29 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Titi (Göztepe), Dk. 34 Hakan Özmert (Antalyaspor)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Göztepe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

15. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin yaptığı ortada, sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hakan Özmer'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı Göztepeli oyuncular uzaklaştırdı.

29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bahadır Öztürk'ün aktardığı topu takip eden Diego, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:49
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